快訊

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培育「飛機醫生」護飛安 李宏達獲資深技藝師傅殊榮

中央社／ 台北5日電
桃園市大興高中教師李宏達（右）獲頒資深技藝師傅，曾多次指導學生參加教育部工業類技藝競賽、勞動部技能競賽，並遠征海外參加飛機修護競賽。圖／本報資料照片
桃園市大興高中教師李宏達（右）獲頒資深技藝師傅，曾多次指導學生參加教育部工業類技藝競賽、勞動部技能競賽，並遠征海外參加飛機修護競賽。圖／本報資料照片

從事飛機修護工作多年的桃園市大興高中教師李宏達，是飛機醫生的培育者，除了訓練專業技能，更注重養成學生對飛安的職業態度，獲教育部頒發資深技藝師傅。

為感謝及表揚對技職教育積極推展的奉獻者，教育部今天舉行第6屆技職教育貢獻獎暨第10屆資深技藝師傅頒獎典禮，由教育部長鄭英耀表揚3名個人獎、2名團體獎和3名資深技藝師傅。

獲頒資深技藝師傅的桃園市大興高中教師李宏達，曾任職於國防部空軍司令部、新竹機場，從事飛機修護工作超過25年，是飛機醫生的培育者，曾多次指導學生參加教育部工業類技藝競賽、勞動部技能競賽，並遠征海外參加飛機修護競賽。

李宏達表示，就讀飛機修護科的學生，很多都對這個行業懷抱興趣或憧憬，他的任務就是將正確的觀念傳達給學生，飛機修護工作者就是「飛機的醫生」，要守護飛行員和乘客的安全。

「安全第一」，這是李宏達再三強調的重點，回憶20多歲時，曾有同事因為工作時疏忽而喪生，讓他始終耿耿於懷，因此他不斷提醒學生，一定要按照SOP工作，不能覺得自己很有經驗就偷懶。

李宏達也提到，飛機修護是極度重視高科技、飛航安全的專業，在教育學生的過程，除了訓練飛機修護的專業技能外，他也注重養成學生對飛安的職業態度。

同樣獲得資深技藝師傅的黃銘波，以蔬果切雕聞名全國並多次獲獎，曾在台北喜來登大飯店任職的他，自民國102年起於台北市育達高中擔任業師，推廣果雕教學；另一名資深技藝師傅鄭金卑在模型製作領域累積40年實務經驗，更創立映象公司，協助全球設計師實踐設計理念，他也長年於長庚大學任教，為設計產業培育人才。

技職教育貢獻獎個人獎由正修科技大學校長龔瑞璋、龍華科技大學校長葛自祥、新北高級工業職業學校資訊科主任陳錫齡獲獎；團體獎則由台灣西門子股份有限公司和日月光半導體製造股份有限公司獲獎。

教育部 設計師

延伸閱讀

澤倫斯基宣布取得首批F-16 提出需求已逾兩年

寧德時代攜手峰飛 布局低空經濟

夫妻飛機上吵架變打架！妻遭痛毆 愛爾蘭航空「緊急狀態」迫降

台東外海出現「銳鳶二型」測評？軍方：不做評論

相關新聞

培育「飛機醫生」護飛安 李宏達獲資深技藝師傅殊榮

從事飛機修護工作多年的桃園市大興高中教師李宏達，是飛機醫生的培育者，除了訓練專業技能，更注重養成學生對飛安的職業態度，獲...

15名台南小將 征戰2024年美國小馬聯盟世界賽

2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽即將於8月9日至14日於美國賓州華盛頓市登場，台南小將於本屆賽事代表我國及亞太區國家參賽，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成參賽…

南一中學生葛彥宏、呂家瑋化奧奪雙金 創校史新紀錄

台南一中學生葛彥宏、呂家瑋參加56屆國際化學奧林匹亞競賽，拿下兩面金牌，創下校史首次在化奧榮獲雙金的紀錄。葛彥宏感謝自己...

紓緩血荒 嘉義女中樂旗隊展演號召捐血

嘉義女中學生社團「幸福小太陽志工團」受邀嘉義市垂楊捐血室舉辦「青春熱血暑於你」捐血公益活動，現場學生製作鬆餅分享外，嘉女...

印尼高中生雲林Longstay 探尋未來大學求學路為首要

雲林縣四湖鄉文生中學和印尼泗水聖路易第1高中，同為天主教「遣使會」所創辦的學校，昨天由聖路易第1高中校長率領神父、師長與...

全國兒少陶藝獎雙首獎 苗栗照南國小創紀錄好風光

2024年全國兒少陶藝獎昨天頒獎，苗栗縣竹南鎮照南國小學童黃梓芊、鍾采緹，分別獲得高年級組立體雕塑類、低年級組平面彩繪類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。