培育「飛機醫生」護飛安 李宏達獲資深技藝師傅殊榮

從事飛機修護工作多年的桃園市大興高中教師李宏達，是飛機醫生的培育者，除了訓練專業技能，更注重養成學生對飛安的職業態度，獲教育部頒發資深技藝師傅。

為感謝及表揚對技職教育積極推展的奉獻者，教育部今天舉行第6屆技職教育貢獻獎暨第10屆資深技藝師傅頒獎典禮，由教育部長鄭英耀表揚3名個人獎、2名團體獎和3名資深技藝師傅。

獲頒資深技藝師傅的桃園市大興高中教師李宏達，曾任職於國防部空軍司令部、新竹機場，從事飛機修護工作超過25年，是飛機醫生的培育者，曾多次指導學生參加教育部工業類技藝競賽、勞動部技能競賽，並遠征海外參加飛機修護競賽。

李宏達表示，就讀飛機修護科的學生，很多都對這個行業懷抱興趣或憧憬，他的任務就是將正確的觀念傳達給學生，飛機修護工作者就是「飛機的醫生」，要守護飛行員和乘客的安全。

「安全第一」，這是李宏達再三強調的重點，回憶20多歲時，曾有同事因為工作時疏忽而喪生，讓他始終耿耿於懷，因此他不斷提醒學生，一定要按照SOP工作，不能覺得自己很有經驗就偷懶。

李宏達也提到，飛機修護是極度重視高科技、飛航安全的專業，在教育學生的過程，除了訓練飛機修護的專業技能外，他也注重養成學生對飛安的職業態度。

同樣獲得資深技藝師傅的黃銘波，以蔬果切雕聞名全國並多次獲獎，曾在台北喜來登大飯店任職的他，自民國102年起於台北市育達高中擔任業師，推廣果雕教學；另一名資深技藝師傅鄭金卑在模型製作領域累積40年實務經驗，更創立映象公司，協助全球設計師實踐設計理念，他也長年於長庚大學任教，為設計產業培育人才。

技職教育貢獻獎個人獎由正修科技大學校長龔瑞璋、龍華科技大學校長葛自祥、新北高級工業職業學校資訊科主任陳錫齡獲獎；團體獎則由台灣西門子股份有限公司和日月光半導體製造股份有限公司獲獎。