南一中學生葛彥宏、呂家瑋化奧奪雙金 創校史新紀錄

台南一中學生葛彥宏、呂家瑋參加56屆國際化學奧林匹亞競賽，拿下兩面金牌，創下校史首次在化奧榮獲雙金的紀錄。葛彥宏感謝自己堅持到最後一刻沒有放棄，葛彥宏感謝一路來支持的父母、師長，以及同學的陪伴和砥礪。

我國有4名學生代表參賽，獲2金2銀，國際排名第5名，其中拿金牌的葛彥宏，個人排名第7名，呂家瑋個人排名第16名。

葛彥宏自小喜歡化學，上高中首次參加化學能力競賽，雖因新冠肺炎確診，在家以線上方式應考，但成績超乎預期，得以接受南一中的階段培訓，並陸續在學科能力競賽與清華盃奪得佳績。高一時錄取化學奧林匹亞選訓營，挺進最後決選，可惜未能錄取國手。他在與同學共同出版的「16歲的對話練習課」一書中，談到當時的心情五味雜陳、挾帶著自卑與失落感、久久不能平靜。

拋開了得失心後，他重新投入化學領域，專注地閱讀、思考、琢磨、嘗試，挑戰自己的思維極限，再度找回了學習的熱忱與活力，也找回了好奇心、求知慾與快樂。他寫下「每天勤於練習並不是為了非要奪牌不可，而是為了讓自己不後悔於自己的每一場演出。」

奪下化學奧林匹亞競賽金牌後，葛彥宏想對自己說「我為過去的自己感到榮幸與驕傲，也衷心感謝過去的自己曾經努力過，堅持到後一刻沒有放棄。」

呂家瑋也是對化學有興趣，高一就投入化奧的準備。但開始也遭受過挫折，未能順利入選12人名單，但在老師、朋友及家長鼓勵下，他告訴自己「要做就做到最好」，繼續努力鑽研化學，經過大小競賽、化奧冬令到國手培訓的洗禮後，對化學掌握又更上一層，順利奪金。

呂家瑋也具有寫作才華，文筆優美出眾，「16歲的對話練習課」一書共收錄他的五篇文章，他在新書發表會分享心路歷程，「人們往往只看見舞台上精彩表現的華麗，卻未看見台下人辛苦付出，才能支撐起舞台，成就台上的完美演出。」

校長廖財固感謝代表團領隊台師大教授呂家榮、副領隊李祐慈，以及教授張一知、王宗興、蔡易州、中央研究院研究員尤嘯華員、南一中老師周俞伽的指導與協助，以及家長會、校友會全力支持。南一中校友獎學基金會已在前年通過獎勵辦法，金牌選手將可獲得獎學金5萬元，鼓勵他們繼續投入學習與探索，追尋所愛。

廖財固說，成大化學系教授周鶴軒提供場地與設備讓2名學生可以進一步準備有機化學實驗實作，兩人的實驗實作成績分別是世界第6和第10，是能拿下雙金的重要關鍵。