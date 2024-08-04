快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園新鮮事／屏東仁愛國小 5童推廣綠蕉 剩食變勝食

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣仁愛國小四年級學童林紹譽（左起）、王暄渢、林軾恩、陳以澤、沈陽智，在老師鄭鈺清（右一）帶領下，讓大家認識香蕉多元應用。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小四年級學童林紹譽（左起）、王暄渢、林軾恩、陳以澤、沈陽智，在老師鄭鈺清（右一）帶領下，讓大家認識香蕉多元應用。記者劉星君／攝影

屏東縣仁愛國小5名四年級學童，發現香蕉盛產時常堆積成山無法去化，農民很心痛，他們組成「把健康蕉起來」團隊，製作短片、錄雙語廣播，研發綠蕉料理，推廣綠蕉。他們說，綠蕉好處多多，吃起來就像芋頭、馬鈴薯，大家多食用，還能落實低碳排飲食。

「健康蕉起來」成員為沈陽智、陳以澤、林軾恩、王暄渢與林紹譽5人，成軍以來訪談蕉農、搜集資料，進一步分析香蕉的熟度、成分、特性進行多元應用，貢獻小小心力。

沈陽智說，綠蕉富含抗性澱粉、膳食纖維，但大家了解有限，料理應用也受限。陳以澤說，除研究綠蕉料理，他們還寫腳本、拍片，創LINE帳號，應用AI科技錄雙語廣播，傳達香蕉的營養知識和飲食應用，林紹譽說，AI聊天機器人建置不容易，錄製過程很耗時。

林軾恩說，團隊設計零食問卷調查飲食愛好，入班宣導前大家最愛的是薯條與洋芋片，宣導後，選薯條與洋芋片的人數明顯下降。王暄渢說，他們的LINE帳號已累積近400人，YouTube頻道有500人訂閱。

陳以澤幫忙設計主視覺，取香蕉象設計天平，兩端象徵營養均衡、健康發展。團隊也自製綠蕉泥熱壓吐司，讓「剩」食變「勝」食，此主題參加小學生公益行動HeroTalks獲互動獎，指導老師鄭鈺清說，倡議過程激發學生關注在地，是最大的成果。

料理 香蕉

延伸閱讀

屏東一輕航機緊急倒立迫降檳榔園！ 機上教練與女乘客獲救

成大教授颱風不下山後再求助...要開罰？空勤：屏東縣府決定

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

屏東物價不輸台北…「黯然銷魂大腸包小腸」一組索價110元 網驚：太扯！

相關新聞

校園新鮮事／屏東仁愛國小 5童推廣綠蕉 剩食變勝食

屏東縣仁愛國小5名四年級學童，發現香蕉盛產時常堆積成山無法去化，農民很心痛，他們組成「把健康蕉起來」團隊，製作短片、錄雙...

新北五寮國小生天賦愛創作 今獲2024全國兒少陶藝獎

新北鶯歌陶瓷博物館今日舉行2024全國兒少陶藝獎頒獎典禮，兒少獎來自全國學生參賽，新北市三峽五寮國民小學劉禹辰《這是一個...

宜蘭岳明國中小 帆船繞台返航

宜蘭岳明國中小今年暑假推動的帆船環台計畫昨進尾聲，2艘帆船下午4時半許返抵蘇澳港，結束1939公里、29天的征程。這趟旅...

挺過路斷危機 2校美聲國際賽奪金摘銀

南投縣水里鄉民和國中濁岸合唱團、信義鄉希娜巴嵐國小師生，獲邀參與新加坡「2024國際合唱節」大賽，出發前遭遇凱米颱風，信...

國立苗栗特教學校迎新 校長劉雅欣：優良辦學傳統持續推動

國立苗栗特殊教育學校上午舉辦新任校長履新歡迎會，苗栗副縣長邱俐俐及教育界、家長多人到場祝賀，新任校長劉雅欣及卸任校長周敦...

三芝國中布袋戲團有特色 將赴日本參加偶戲節

三芝國中學宛然布袋戲社團，今年獲得國立藝教館113年「好優Show學生藝團活動」補助30萬元，在7/31到8/4赴日參加日本飯田國際偶戲節，為了要將最完美的一面帶到國際，學宛然布袋戲社團的學生們在暑假期間加緊練習，就是希望將布袋戲文化讓更多人給看見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。