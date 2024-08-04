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校園新鮮事／屏東仁愛國小 5童推廣綠蕉 剩食變勝食
屏東縣仁愛國小5名四年級學童，發現香蕉盛產時常堆積成山無法去化，農民很心痛，他們組成「把健康蕉起來」團隊，製作短片、錄雙語廣播，研發綠蕉料理，推廣綠蕉。他們說，綠蕉好處多多，吃起來就像芋頭、馬鈴薯，大家多食用，還能落實低碳排飲食。
「健康蕉起來」成員為沈陽智、陳以澤、林軾恩、王暄渢與林紹譽5人，成軍以來訪談蕉農、搜集資料，進一步分析香蕉的熟度、成分、特性進行多元應用，貢獻小小心力。
沈陽智說，綠蕉富含抗性澱粉、膳食纖維，但大家了解有限，料理應用也受限。陳以澤說，除研究綠蕉料理，他們還寫腳本、拍片，創LINE帳號，應用AI科技錄雙語廣播，傳達香蕉的營養知識和飲食應用，林紹譽說，AI聊天機器人建置不容易，錄製過程很耗時。
林軾恩說，團隊設計零食問卷調查飲食愛好，入班宣導前大家最愛的是薯條與洋芋片，宣導後，選薯條與洋芋片的人數明顯下降。王暄渢說，他們的LINE帳號已累積近400人，YouTube頻道有500人訂閱。
陳以澤幫忙設計主視覺，取香蕉象設計天平，兩端象徵營養均衡、健康發展。團隊也自製綠蕉泥熱壓吐司，讓「剩」食變「勝」食，此主題參加小學生公益行動HeroTalks獲互動獎，指導老師鄭鈺清說，倡議過程激發學生關注在地，是最大的成果。
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