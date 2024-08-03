聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺過路斷危機 2校美聲國際賽奪金摘銀
南投縣水里鄉民和國中濁岸合唱團、信義鄉希娜巴嵐國小師生，獲邀參與新加坡「2024國際合唱節」大賽，出發前遭遇凱米颱風，信義、水里道路因土石流中斷，縣長許淑華請公路局緊急搶通，家長載著孩子下山，才順利出國比賽。學生不負眾望，以天籟之音拿下國中組金牌、國小組銀牌，為國爭光。
民和國中濁岸合唱團去年剛在韓國濟州島世界青少年合唱節大賽，奪下最佳合唱團大獎等4項大獎。希娜巴嵐國小合唱團也常受邀演出。兩校前往新加坡參加國際合唱比賽，許淑華上月17日請合唱團孩子吃牛排，加油打氣。
沒想到，7月26日出發前，凱米颱風來襲，信義鄉和水里鄉下起超大豪雨，多處爆發土石流，交通中斷受阻，不少團員住在災區內，無法下山搭機。許淑華、信義鄉長全志堅、縣議員全文才等人掌握路況，教育處長王淑玲請公路局信義工務段協助搶修，道路搶通後，家長親自載著孩子下山，牧師也在出發前祝福祈禱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言