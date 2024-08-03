挺過路斷危機 2校美聲國際賽奪金摘銀

南投縣水里鄉民和國中濁岸合唱團、信義鄉希娜巴嵐國小師生，獲邀參與新加坡「2024國際合唱節」大賽，出發前遭遇凱米颱風，信義、水里道路因土石流中斷，縣長許淑華請公路局緊急搶通，家長載著孩子下山，才順利出國比賽。學生不負眾望，以天籟之音拿下國中組金牌、國小組銀牌，為國爭光。

民和國中濁岸合唱團去年剛在韓國濟州島世界青少年合唱節大賽，奪下最佳合唱團大獎等4項大獎。希娜巴嵐國小合唱團也常受邀演出。兩校前往新加坡參加國際合唱比賽，許淑華上月17日請合唱團孩子吃牛排，加油打氣。

沒想到，7月26日出發前，凱米颱風來襲，信義鄉和水里鄉下起超大豪雨，多處爆發土石流，交通中斷受阻，不少團員住在災區內，無法下山搭機。許淑華、信義鄉長全志堅、縣議員全文才等人掌握路況，教育處長王淑玲請公路局信義工務段協助搶修，道路搶通後，家長親自載著孩子下山，牧師也在出發前祝福祈禱。