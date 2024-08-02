快訊

美就業急降溫…美股道瓊早盤暴跌逾600點 英特爾下殺28%

奧運拳擊／捲性別爭議…逾50個外國媒體大陣仗等人 林郁婷直接走回休息室

台北不是最便宜？全球鼎泰豐小籠包比一比 在這城市吃最划算

三十舞蹈劇場20年 看57歲團長舞出女性的眷戀與執拗

聯合報／ 記者何定照／即時報導
57歲「三十舞蹈劇場」團長吳碧容將在舞評人、編舞家陳品秀編創《一個鐘停了》中和椅子跳雙人舞，舞出女性一生的眷戀與執拗。圖／林守晟攝影，三十舞蹈劇場提供
57歲「三十舞蹈劇場」團長吳碧容將在舞評人、編舞家陳品秀編創《一個鐘停了》中和椅子跳雙人舞，舞出女性一生的眷戀與執拗。圖／林守晟攝影，三十舞蹈劇場提供

2004年，三十舞蹈劇場創辦「三十沙龍」，以「創作練習」核心理念，分享舞團資源給年輕創作者。明後天三十沙龍將舉行20周年重聚特別演出，網羅15位台灣新生代與中生代編舞家作品，57歲團長吳碧容也將在舞評人、編舞家陳品秀編創《一個鐘停了》中和椅子跳雙人舞，舞出女性一生的眷戀與執拗。

20年來，「三十沙龍」在藝術總監張秀萍、團長吳碧容不間斷的堅持之下，成為國內最持久穩定的創作平台，也是許多編舞家的初試啼聲之所：包括後來成為三十舞蹈劇場創作中堅的編舞家林依潔、「秋杉所在」舞團藝術總監林廷緒，以及近年屢在海外獲大獎的「翃舞製作」藝術總監賴翃中。

參與此次三十沙龍慶生演出的15個作品，皆為15分鐘內的精巧短篇，陳品秀編創、由吳碧容獨舞的《一個鐘停了》和張秀萍的《不易察覺的嘆息—懷舊篇》，皆為早年發表作品，舞者包括雲門前舞者陳鴻秋等，許多年齡在50至60 歲，展現熟齡舞者無懼歲月的老練與通達。

演出之外，也在演出大廳設置文獻展，透過當年文件、海報、影像，讓觀眾更了解「三十沙龍」如落走過這些年的歷程。展覽於演前一小時開放，歡迎持票觀眾提早進場，細細品味。

節目分ABC三檔，下午1：30開始的A包括陳品秀《一個鐘停了》、賴翃中《HUG》、林俊余《剖開》、蘇家賢《阡陌》、王珩《打人的狗》。下午4：30開始的B，包括林依潔《所在》選粹、林廷緒《金烏雲薦》、簡麟懿《夢遊者》、林恩如《NOW HERE》、王怡方《記憶光譜》。

晚間7：30開始的C則有張秀萍《不易察覺的嘆息-懷舊篇》、林方方《真空的關於》、喻敏婷《Pace》、曾靖恩《流放地》、施旻雯《口毛-選粹》等。演出地點在台灣戲曲中心小表演廳。

劇場 總監 舞團

延伸閱讀

哈士奇洗個澡「整隻變抹茶麻糬」渾身綠到出汁！飼主曝真相網笑翻：狗界浩克？

馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》今日青春開演！

極惡灰貓兇到被10家寵物沙龍退貨！狂男挺身挑戰慘遭恐攻 結局驚天反轉飼主都傻了

首個國定古蹟舞蹈中心 台北中山堂跳起Dance Now Asia

相關新聞

地牛翻身！花蓮20:25發生規模4.1地震 最大震度3級

中央氣象署表示，花蓮縣今天晚間20點25分發生芮氏規模4.1地震，最大震度3級，震央即在花蓮縣政府西南西方 15.4 公...

周末旅運交通需求大！蘇花海運備援延長一日 航班時間略有調整

交通部航港局考量周末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調...

「古早糖冰棒」腸桿菌連續超標 台糖：接受消費者退貨

台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒，經複抽驗後，腸桿菌科仍超標，被台南市衛生局要求下架，並將依法處分，並成為加強抽查對象。台...

林郁婷性別爭議延燒 醫師力挺：JK羅琳拘泥「麻瓜」無意義

我國拳擊女將林郁婷今晚將在巴黎奧運出賽，其性別爭議卻不斷引起外界討論，「哈利波特」作家JK羅琳（J.K. Rowling...

三十舞蹈劇場20年 看57歲團長舞出女性的眷戀與執拗

2004年，三十舞蹈劇場創辦「三十沙龍」，以「創作練習」核心理念，分享舞團資源給年輕創作者。明後天三十沙龍將舉行20周...

公共藝術設置辦法修訂 視盟：期待更多藝術家共同參與

文化部今正式發布修訂全新版「公共藝術設置辦法」，是歷年來最大幅度的修法。新修正辦法上路後，未來公共藝術採分級辦理，兩百萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。