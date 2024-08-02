三十舞蹈劇場20年 看57歲團長舞出女性的眷戀與執拗

2004年，三十舞蹈劇場創辦「三十沙龍」，以「創作練習」核心理念，分享舞團資源給年輕創作者。明後天三十沙龍將舉行20周年重聚特別演出，網羅15位台灣新生代與中生代編舞家作品，57歲團長吳碧容也將在舞評人、編舞家陳品秀編創《一個鐘停了》中和椅子跳雙人舞，舞出女性一生的眷戀與執拗。

20年來，「三十沙龍」在藝術總監張秀萍、團長吳碧容不間斷的堅持之下，成為國內最持久穩定的創作平台，也是許多編舞家的初試啼聲之所：包括後來成為三十舞蹈劇場創作中堅的編舞家林依潔、「秋杉所在」舞團藝術總監林廷緒，以及近年屢在海外獲大獎的「翃舞製作」藝術總監賴翃中。

參與此次三十沙龍慶生演出的15個作品，皆為15分鐘內的精巧短篇，陳品秀編創、由吳碧容獨舞的《一個鐘停了》和張秀萍的《不易察覺的嘆息—懷舊篇》，皆為早年發表作品，舞者包括雲門前舞者陳鴻秋等，許多年齡在50至60 歲，展現熟齡舞者無懼歲月的老練與通達。

演出之外，也在演出大廳設置文獻展，透過當年文件、海報、影像，讓觀眾更了解「三十沙龍」如落走過這些年的歷程。展覽於演前一小時開放，歡迎持票觀眾提早進場，細細品味。

節目分ABC三檔，下午1：30開始的A包括陳品秀《一個鐘停了》、賴翃中《HUG》、林俊余《剖開》、蘇家賢《阡陌》、王珩《打人的狗》。下午4：30開始的B，包括林依潔《所在》選粹、林廷緒《金烏雲薦》、簡麟懿《夢遊者》、林恩如《NOW HERE》、王怡方《記憶光譜》。

晚間7：30開始的C則有張秀萍《不易察覺的嘆息-懷舊篇》、林方方《真空的關於》、喻敏婷《Pace》、曾靖恩《流放地》、施旻雯《口毛-選粹》等。演出地點在台灣戲曲中心小表演廳。