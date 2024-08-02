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14年陪伴逾500名學童 恆春國小主任柯仕偉獲師鐸獎

中央社／ 屏東縣2日電
恆春國小主任柯仕偉（中）長期在恆春半島服務，14年來陪伴超過500名學童，今年獲師鐸獎。圖／翻攝自恆春國小
恆春國小主任柯仕偉（中）長期在恆春半島服務，14年來陪伴超過500名學童，今年獲師鐸獎。圖／翻攝自恆春國小

恆春國小主任柯仕偉長期在恆春半島服務，14年來陪伴超過500名學童，並邀畢業生用單車行腳在地逾6000公里，今年獲師鐸獎；萬巒國中主任余畇緗是全方位教育工作者，同樣獲獎。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，柯仕偉長期在恆春半島服務，推動學務輔導、在地民謠與文化學習、戶外教育活動，並利用假日邀集畢業班學生用單車行腳在地超過6000公里，14年頭來陪伴超過500名孩子，從未缺席。

柯仕偉透過民謠大賽讓弱勢孩子站上舞台獲取掌聲，不只長出學習自信，更種下對故鄉文化認同的種子；其自民國103年起投入防災教育，成功將恆春國小打造成防災校園，也是教育部防災推動有功人員；從硬體建置深化到軟體課程建構，獲得全國績優、教學創新及合作共進獎項，並於105年榮獲教學卓越銀質獎及112年榮獲教學卓越金質獎。

教育處指出，同獲今年師鐸獎余畇緗，是名全方位的教育工作者，熱愛行政與教學工作，不僅勇於接受12年國教、雙語教學等創新工作挑戰，建構完善工作模式，並帶領團隊落實。

雙語教學方面，余畇緗從單一領域逐步耕耘到多領域，引進跨領域的專業師資入校，提升學生英語能力有顯著成效，同時主動提升自我英語能力，成為學習的典範，並擅長化繁為簡和採用趣味性教學法，深受學生喜愛。

恆春 英語能力

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