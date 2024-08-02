三芝國中布袋戲團有特色 將赴日本參加偶戲節

三芝國中學宛然布袋戲社團，今年獲得國立藝教館113年「好優Show學生藝團活動」補助30萬元，在7/31到8/4赴日參加日本飯田國際偶戲節，為了要將最完美的一面帶到國際，學宛然布袋戲社團的學生們在暑假期間加緊練習，就是希望將布袋戲文化讓更多人給看見。

三芝國中校長黃中良指出，三芝國中對學生們的國際交流相當重視，這次學宛然布袋戲社團能夠赴日參與日本飯田國際偶戲節，特別感謝國立藝教館的補助，還有校友會教儲戶的資助才能夠成行，也期許孩子們好好把握機會，將台灣的布袋戲特色帶到日本去，讓國際的友人發現台灣布袋戲的精髓與歷久彌新的傳統文化。

三芝國中學宛然帶隊老師陳韋誌說，學宛然布袋戲社團為了在國際偶戲節中擁有好的表現，特別利用暑假14天的時間集訓，將要帶到國際偶戲節中的28分鐘戲曲演出練習到彼此最有默契與內容最精彩，更加也期許孩子們能夠在這次赴日的行程中學習自我照顧、發覺自我的表演潛能，讓日本飯田國際偶戲節看見孩子們的實力，並且明年可以繼續的受到邀請。

學宛然布袋戲社團學生們的精彩演出在三芝國中的臉書也看的見，週六還將會有臉書直播讓觀眾一窺學生們精心為國際偶戲節所練習的戲曲，歡迎有興趣的民眾鎖定三芝國中的臉書官網留意直播資訊，透過螢幕即時的為三芝國中學宛然的孩子們加油打氣！