南投兩校挺過颱風土石流 到星國勇奪金牌、銀牌

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聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投縣民和國中濁岸合唱團與希娜巴嵐國小師生獲邀參加於新加坡舉辦之「2024國際合唱節」大賽，讓南投縣原住民孩子的天籟美聲再度在國際舞臺上展現，透過歌聲傳遞讓世界看見台灣，勇奪國中組金牌、國小組銀牌成績優異。

南投縣長許淑華縣長表示，孩子們7月26日排除萬難在風雨中順利前往參加新加坡國際合唱節，展現來自布農族的好歌喉，獲得國際評審青睞，榮獲新加坡第8屆國際合唱節金牌獎。

民和國中與希娜巴嵐國小合唱團透過地方士紳及各界的齊心協助，不但能快速順利的籌措經費到位，更在颱風來襲後道路重創下，在大家的同心協力下終能順利出國參加比賽，也不負眾望獲取優異的成績為南投縣爭光，期盼再接再厲把天籟歌聲繼續傳播世界各地。

聚傳媒

新加坡 金牌

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