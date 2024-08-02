雲科會計第一人 技職傑出獎得主：職涯計畫很重要

國內會計人才需求孔急，碩士班期間就取得國家考試高考會計師的李子豪，畢業後任職於知名4大事務所之一的「勤業眾信聯合會計師事務所」。李子豪技高階段就訂立「考上會計師、到4大會計事務所工作」兩大目標，並獲教育部技職之光的榮譽肯定，是國立雲林科技大學會計系上第一人。

技專校院招生專業化總辦公室（技專招生總辦）規畫一系列技高群科特色人物系列專訪，希望透過此系列專訪，讓學生了解升學的無限可能。技專招生總辦執行長陳素芬表示，國中老師扮演重要角色，能在平時學習的過程中，啟發學生不同的職涯。技職教育讓學生適性且深入發展自己興趣，提早堅定目標向前，就能開展潛能，創造屬於自己的廣闊道路。

技專招生總辦近日發布技職傑出獎得主李子豪的專訪，李子豪自國中數學成績表現就出色，高中選讀明道中學商管科。高中階段是李子豪的人生轉捩點，李子豪說，因為喜歡數學，第一次會計考試成績出色，老師選他擔任小老師，從此建立起學習自信與志向，成績也一路名列前茅，最終以高分進入雲科大會計系。

李子豪在高中時就訂立「考上會計師、到4大會計事務所工作」目標，擬定計畫，分階段一步步達成志向。李子豪先在高中時，考取入門的會計丙級證照，大二時考取記帳士證照，並在大四時通過高級會計／審計專業認證，最終在碩士一年級時考上會計師證照。

談到如何考上會計師，李子豪分析，會計師證照共要考7科，從前輩經驗中得知，平均要花4年考上，加上自己無法一邊工作一邊備考，因此擬訂一系列學習計畫，大三起就開始準備會計師考試和研究所考試。而外語能力是任職知名會計事務所的標配，原本對英語沒有興趣的李子豪也強迫自己勤加鍛鍊。這段時間，他婉拒各種邀約，圖書館儼然成為他第二個家。

「讀書會是另一個成功的關鍵！」李子豪表示，他在考碩士班與會計師過程中，曾和不同補習班的同學組成讀書會，每次讀書會時，互相討論各種問題，若遇到自己會的問題可增加自信心，若遇到不會的難題也可尋求他人解答。最終，李子豪花3年時間，在碩一時成功考取會計師。

李子豪大學期間忙於考取各種證照，但也積極參與校內外活動，更到泰北擔任國際志工，還透過面試取得參加「勤業眾信」事務所的冬令營資格。退伍後的李子豪到美國遊學半年，除了是當作送自己考上會計師的禮物，也從中培養自己的獨立自主與英文溝通能力，以上種種努力，都有助於讓他畢業後錄取事務所任職。

因在大學及碩士班總共累積10張證照，李子豪獲得教育部第17屆技職之光「技職傑出獎」肯定，也是該系第一個獲此榮譽的學生。李子豪以自身經歷鼓勵學弟妹，提早確立興趣志向，按部就班堅持到底，努力終會有回報，人生可以很精彩。