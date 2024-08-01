馬祖高中校長交接 連江縣長：期許培養更多菁英

國立馬祖高級中學今天上午舉行新舊任校長交接典禮，擔任監交人的連江縣長王忠銘期盼，馬高能繼續培養更多馬祖菁英。

交接典禮上，在王忠銘、國民黨籍連江縣議會議長張永江、國立中興高級中學校長陳漢銘以及多位校友、退休教師等見證下，新任校長謝崇耀從現任校長陳天賜手中接過印信，正式完成交接程序。

王忠銘致詞時強調，連江縣國中畢業生逾9成於馬祖高中就讀，馬高不僅是他的母校，扛起培育地區醫療保送與師資保送的重要任務，更是馬祖菁英的搖籃。除肯定陳天賜在馬祖高中服務37年貢獻外，更期待在謝崇耀領導下能再創新局。

陳天賜致感謝詞時指出，他小學、高中、工作都在馬祖高中現址，在此度過半世紀累積深厚情感。回顧教職生涯，印象深刻的是與時任校長陳善茂推動於民國89學年度轉型綜合高中，讓馬祖高中在少子化衝擊下，仍能維持4班規模。今天起退休的他說，已經上太久的班「總之先不要工作」。

謝崇耀致詞時則說，上任後會尊重既有制度，並與地方教育機關維持良好互動，對於治學，不管是對教師同事的照顧，或是維護學生權益，以及特教生關懷「1個都不少」，並爭取中央資源挹注，盼家長能安心託付，各界給予支持，創造更好教育環境。

國立馬祖高級中學新聞資料指出，謝崇耀最高學歷為國立中正大學中文研究所博士，曾服務於國立嘉義高級工業職業學校、國立和美實驗學校等校，在國立中興高級中學教務主任任內通過遴選。而他也是連江縣戰地政務解除後第2位非馬祖籍的校長。

陳天賜畢業於國立師範大學化學系，於馬祖高中服務37年，歷任馬祖高中教師、學務主任，並於民國101年8月起接任馬祖高中校長。今起卸下校長職務並退休。