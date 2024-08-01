快訊

奧運桌球／激戰7局不敵地主新星 林昀儒止步男單8強

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

馬祖高中校長交接 連江縣長：期許培養更多菁英

中央社／ 連江縣1日電

國立馬祖高級中學今天上午舉行新舊任校長交接典禮，擔任監交人的連江縣長王忠銘期盼，馬高能繼續培養更多馬祖菁英。

交接典禮上，在王忠銘、國民黨籍連江縣議會議長張永江、國立中興高級中學校長陳漢銘以及多位校友、退休教師等見證下，新任校長謝崇耀從現任校長陳天賜手中接過印信，正式完成交接程序。

王忠銘致詞時強調，連江縣國中畢業生逾9成於馬祖高中就讀，馬高不僅是他的母校，扛起培育地區醫療保送與師資保送的重要任務，更是馬祖菁英的搖籃。除肯定陳天賜在馬祖高中服務37年貢獻外，更期待在謝崇耀領導下能再創新局。

陳天賜致感謝詞時指出，他小學、高中、工作都在馬祖高中現址，在此度過半世紀累積深厚情感。回顧教職生涯，印象深刻的是與時任校長陳善茂推動於民國89學年度轉型綜合高中，讓馬祖高中在少子化衝擊下，仍能維持4班規模。今天起退休的他說，已經上太久的班「總之先不要工作」。

謝崇耀致詞時則說，上任後會尊重既有制度，並與地方教育機關維持良好互動，對於治學，不管是對教師同事的照顧，或是維護學生權益，以及特教生關懷「1個都不少」，並爭取中央資源挹注，盼家長能安心託付，各界給予支持，創造更好教育環境。

國立馬祖高級中學新聞資料指出，謝崇耀最高學歷為國立中正大學中文研究所博士，曾服務於國立嘉義高級工業職業學校、國立和美實驗學校等校，在國立中興高級中學教務主任任內通過遴選。而他也是連江縣戰地政務解除後第2位非馬祖籍的校長。

陳天賜畢業於國立師範大學化學系，於馬祖高中服務37年，歷任馬祖高中教師、學務主任，並於民國101年8月起接任馬祖高中校長。今起卸下校長職務並退休。

教師 王忠銘 馬祖

延伸閱讀

整理包／26日停班停課資訊一覽 馬祖改全天、南台灣全放颱風假

終於要擺脫凱米颱風 氣象署上午8時30分解除海陸警

不畏颱風凱米 連江縣今照常實施萬安47號演習

南北竿深夜病患後送 採直升機與船艦雙軌

相關新聞

台灣之光！謝獻允、王語捷獲李斯特國際音樂大賽冠亞軍

私立康橋國際學校新竹校區5年級學童謝獻允及台北市私立靜心高級中學附設國小部3年級學童王語捷，參加匈牙利首都布達佩斯舉辦的...

成功高中新舊校長交接 前校長笑稱：做行政不努力一定會被看見

113學年今天正式到來，成功高中前校長孫明峯退休交棒給新校長劉晶晶，孫明峯表示，退休一方面覺得傷感，但也看見一片光明，昨...

新北20位校長退休、18位新任 侯友宜盼品德教育不能少

新北市今辦113學年度市立高國中小及幼兒園長交接典禮，有20名校長、園長退休，48名調任、18名新任及61名連任。新北市...

中市12位校長退休 盧秀燕90度鞠躬感謝奉獻3、40餘年

台中市113學年度市立各級學校及幼兒園校(園)長布達暨交接典禮，市長盧秀燕說，新學年度獲遴聘校長共73位、2位園長，初任...

雲林國中小學校長換新血 32人走馬上任

雲林縣113學年度國中小學新任及退休校長今天舉行交接、榮退儀式，共有7人退休，6名校長初任、25名校長互調、代理校長1人...

中大教授蔡宗翰寫給中學生的AI課 獲吳大猷獎肯定

中央大學資工系教授蔡宗翰的著作「寫給中學生看的AI課」，獲得第12屆吳大猷科學普及著作獎青少年科普特別推薦獎。他曾把AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。