中大教授蔡宗翰寫給中學生的AI課 獲吳大猷獎肯定
中央大學資工系教授蔡宗翰的著作「寫給中學生看的AI課」，獲得第12屆吳大猷科學普及著作獎青少年科普特別推薦獎。他曾把AI課程編寫成一首唐詩，因而獲得「AI界李白」封號。
中央大學今天發布新聞稿，「寫給中學生看的AI課」從600多本科普書籍中脫穎而出，獲得吳大猷獎推薦；而蔡宗翰帶領團隊製作的影片「我的AI神隊友」也即將上映，共有6集，透過科普影集的方式將AI介紹給大眾，內容包括文本與影像、音樂、自駕車、醫療照護、運動和元宇宙等各領域。
蔡宗翰喜歡寫文章、談科技、說文化，專長領域是自然語言處理、電腦視覺、深度學習和數位人文，目前也是國科會TAIDE大型語言模型計畫主責專家之一。他曾受邀為經理人上課，為了不讓下午課程昏昏欲睡，突發奇想將上課內容編寫成一首唐詩，讓學員們大感驚豔，「AI界李白」的封號因此不脛而走。
在少子女化的浪潮下，每一個孩子都很寶貴。蔡宗翰建議學界和家長，應鼓勵學生透過AI多方嘗試，秉持「不怕手髒」的精神實際動手，找出自己的熱情所在。
蔡宗翰認為，AI的起點是「幫助人類」，在AI利器的陪伴下，要更認清作為人類與機器不同的地方，「而協助我們自我認知的，關鍵就在於人文思維」。
蔡宗翰表示，不管是文科生或理科生，AI都是基本配備，需要不斷地精進學習，才有辦法駕馭AI，找出自己的重點優勢，就不致於被AI取代，而能自在地遨遊於AI生態系。
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