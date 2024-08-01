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10月公演 戲劇支撐精神疾病經驗者 生藝人：實踐去汙名

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
生藝人計畫彩排示意圖。記者邱書昱／攝影
生藝人計畫彩排示意圖。記者邱書昱／攝影

精神疾病經驗者及戲劇工作者組成的「生藝人計畫」，將於10月5日到6日於華山烏梅劇院演出「交易時刻」。計畫負責人潘宗育說，透過戲劇作為媒介，以病友們自主參與生命歷程及故事，不僅是社區支持，也盼以行動實踐去汙名化目標。

生藝人計畫是創立於2016年，是由台北市康復之友協會與OD表演工作室共同創辦，集結了一群精神疾病經驗者、助人者及戲劇工作者所組成，透過戲劇作為媒介，闡述精神疾病相關的生命歷程及故事，同時作為橋樑，並以實際行動實踐「去除汙名」的理想。

潘宗育說，精神疾病患者在離開醫院後，社區支持相當重要，康復之友協會過去倡議相關議題，因而誕生了這個劇場。每年都會透過招募方式，邀集病友們自主參與，劇本的創作和構思是透過團員們的人生經驗分享、構思，再由專業戲劇工作者幫忙刪修。

他也說，經過來來回回的排演，也是讓病友們接觸人群，至今也有幾位病友們成了固定班底，「精神疾病已能獲得很好控制，也想像大眾訴說，病友們在生病以外的事情，其實都和我們一樣。」

今年的劇目「交易時刻」，虛構了一個關於記憶可以被提取出來成為資產的世界。當中，「記憶獵人」作為記憶保險公司的業務代表，任務是尋找各種不同的記憶，並且為之定價以及交易。今年能否找到優質的商品？如果是你願意拿什麼記憶來交換？

生藝人計畫表示，劇場將於10月5日到6日於華山烏梅劇院演出共三場，即日起至8月5日享有早鳥優惠售票。

「交易時刻」將於10月5日到6日於華山烏梅劇院演出共三場。圖／生藝人計畫提供
「交易時刻」將於10月5日到6日於華山烏梅劇院演出共三場。圖／生藝人計畫提供

精神疾病

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