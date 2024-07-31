新北市淡水區新市國小迎接日本小學生 互動相見歡

一群遠從日本熊本縣玉東町內的國小學童昨(30)日上午到新北市淡水區新市國小進行一整天的交流訪問，新市國小與日本熊本縣玉東町內的教育委員會，從多年前開始合作交流活動，經過新冠疫情之後，每年都是以視訊網路進行交流，而今年終於讓雙方能夠相見歡，因此更安排一整天的有趣活動，讓新市學童與日本學生可以有更多的互動，一起來一場小小國際交流。

新市國小校長陳佩芝表示，日本熊本縣玉東町內共有兩所小學，木葉小學及山北小學，皆是規模不大的學校。主要對象是日本學校的六年級生，兩所學校合計約50位孩子，過去先以學年為單位進行文化交流。在培養合作默契以後，新市國小開設「臺日交流小尖兵」社團招募五六年級約30位學生。並利用課餘時間進行主題教學，希望學生能在兩年的社團時光中，擁有充分的交流活動經驗。

而在這一次的活動課程當中，主要由新市國小的教師團隊主持帶領，同時也邀請熱心的志工家長來協助學生進行料理挑戰。更帶著雙方學生，來到鄰近的大賣場，購買台灣在地的零食點心，接著進行料理及有趣的小遊戲活動，希望透過充實的課程安排，讓台日雙方學生能有許多合作溝通、互動交流的機會及文化體驗，最後能建立起深厚的友誼。