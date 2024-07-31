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新北市淡水區新市國小迎接日本小學生 互動相見歡

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
日本熊本縣玉東町內的國小學童到新北市淡水區新市國小進行一整天的交流訪問，來一場小小國際交流。 圖／紅樹林有線電視提供
日本熊本縣玉東町內的國小學童到新北市淡水區新市國小進行一整天的交流訪問，來一場小小國際交流。 圖／紅樹林有線電視提供

一群遠從日本熊本縣玉東町內的國小學童昨(30)日上午到新北市淡水區新市國小進行一整天的交流訪問，新市國小與日本熊本縣玉東町內的教育委員會，從多年前開始合作交流活動，經過新冠疫情之後，每年都是以視訊網路進行交流，而今年終於讓雙方能夠相見歡，因此更安排一整天的有趣活動，讓新市學童與日本學生可以有更多的互動，一起來一場小小國際交流。

新市國小校長陳佩芝表示，日本熊本縣玉東町內共有兩所小學，木葉小學及山北小學，皆是規模不大的學校。主要對象是日本學校的六年級生，兩所學校合計約50位孩子，過去先以學年為單位進行文化交流。在培養合作默契以後，新市國小開設「臺日交流小尖兵」社團招募五六年級約30位學生。並利用課餘時間進行主題教學，希望學生能在兩年的社團時光中，擁有充分的交流活動經驗。

而在這一次的活動課程當中，主要由新市國小的教師團隊主持帶領，同時也邀請熱心的志工家長來協助學生進行料理挑戰。更帶著雙方學生，來到鄰近的大賣場，購買台灣在地的零食點心，接著進行料理及有趣的小遊戲活動，希望透過充實的課程安排，讓台日雙方學生能有許多合作溝通、互動交流的機會及文化體驗，最後能建立起深厚的友誼。

小學 日本 熊本

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