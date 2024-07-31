嘉市9校長聯合交接 黃敏惠勉勵領航教育邁向新永續

嘉義市府上午舉行9所國中小及幼兒園卸、新任校（園）長聯合交接典禮，共有玉山國中、南興國中、僑平國小、世賢國小、蘭潭國小、博愛國小，以及幸福幼兒園、復國幼兒園、吳鳳幼兒園共9校及公立幼兒園校（園）長連任及交接，市長黃敏惠主持、頒發新、連任校（園）長聘書，新任校（園）長完成宣誓與印信交接儀式。

黃敏惠期許5位連任校長、4位新任校（園）長，帶領行政團隊及教師，以「專業、自律、奉獻」精神，凝聚教育力量，為辦學成果再創卓越，讓教育成為「希望工程」，教出更多影響未來的孩子，感謝吳鳳幼兒園退休園長呂秀櫻42年投身幼兒教育無私奉獻，博愛國小卸任校長張英裕對校務治理用心付出。

新任博愛國小校長廖昭銘、復國幼兒園長李鸝珍、幸福幼兒園長陳玉如、吳鳳幼兒園長羅玉菱；黃敏惠希望玉山國中校長鄭振銘帶領校務再創巔峰；期許南興國中校長柯博議持續推動探索體驗，深化行進管樂、體育等領域發展；讚許僑平國小校長何憲昌治學成效；世賢國小校長翁崇文經歷豐富；稱讚蘭潭國小校長邱榮輝發展天文、科技教育特色。

新任校（園）長由候用校長廖昭銘出任博愛國小校長，育人國小附設幼兒園長羅玉菱出任吳鳳幼兒園園長，她致詞表示，用心呵護孩子心中那把學習熱情的火，陪伴他們盡情發展潛能，成為能影響未來行動者，是她從事幼兒教育工作堅定不變的信念，未來會持續為幼兒教育努力、發現孩子無限潛能。

交接會場以聯合國永續發展目標（SDGs），搭配科技未來感作主視覺，呼應嘉市願景「人文第一、科技相佐」，象徵變化多端未來，市府與各校校（園）長攜手，帶領嘉義市的教育邁向新永續。