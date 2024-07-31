阿里山來吉國小校長驟逝 師生不捨將辦追思會
嘉義縣阿里山鄉來吉國小校長孫儷砡28日晚間在台南市住所跌倒，送醫搶救不治，享年51歲；來吉師生得知消息震驚且難過，開學後將辦追思會悼念。
嘉縣教育處副處長顏廷育今天告訴中央社記者，昨天接獲家屬通知，孫儷砡在台南住所浴室不明原因倒地，緊急送至成大醫院急救後，仍宣告不治，相驗後發現是心肌梗塞。
教育處說，目前先由學校教務主任安淑蘋代理校長，之後會再評估是否從候用校長人選選用新任校長。因現在是暑假期間，開學後會辦理追思會，讓學校師生悼念。
安淑蘋說，孫儷砡在來吉擔任校長已7、8年，為學校引進很多資源，大家都很喜歡她，雖然目前放暑假，但校長過世消息在部落傳開，家長、小朋友都很難過。
教育處指出，孫儷砡是布農族人，來自高雄市那瑪夏，平日都住在學校，辦學認真，今年還代表嘉義縣參加有「教育界奧斯卡」稱號的教學卓越獎比賽，對教育界來說是痛失英才。
來吉國小是位在阿里山區塔山下的部落小學，全校學生數17人，多為鄒族原住民。
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