屏東、嘉義縣校長交接 退休者傳承經驗 校長要成為孩子的光

屏東、嘉義縣昨天舉行國中小校長交接典禮，分別有9名、5名校長退休，其中賽嘉國小校長潘正憲僅53歲，是屏縣退休校長最年輕者，他說，教育環境隨時代變遷不斷改變，校長角色不斷演變進化，他引用泰戈爾「用生命影響生命」，希望校長成為孩子的那道光，帶著孩子綻放所有美好與善良。

在教育界服務33年的潘正憲因要照顧生病的父親而提前退休，他代表致詞自嘲是「教育界逃兵」，也分享順應校園生態的法則，要梳理屬於自己的使命感，堆疊對工作的熱情及師生情感，都可以讓自己堅定，另外，也要提升專業及課程、教學、行政領導。

屏縣4所縣立高中，兩所高中校長調任，大同高中校長王郁菁調任高雄的國立岡山高中，遺缺由來義高中校長陳冠明接任，潮州高中老師賴俠伶接任來義高中校長。46歲的賴俠伶是魯凱族，是來義高中改制後第2名原住民校長，她說，原鄉面臨學生外流，會積極讓原鄉孩子回到原鄉就讀。

屏東縣長周春米說，期許連任、新任校長持續保有教育熱忱，縣府團隊會是每所學校後盾，讓校長安心辦學。

嘉義縣國中小學有5名校長退休、3名連任、20名異動、6名校長初任。縣長翁章梁說，校長擔起領導責任，進入新校園，應多觀察環境與人際關係，掌握孩子學習，讓學校變得更好，期勉各校長花時間耕耘，逐步實踐，成果一定會被看見。