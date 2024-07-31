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龍寶升上國一 雙北國小大減班

聯合報／ 記者李定宇洪子凱／連線報導
新學期即將到來，小六升國一新生適逢「龍寶寶」人數大增，不過國小狀況相反，呈現兩樣情。示意圖。本報資料照片
新學期即將到來，小六升國一新生適逢「龍寶寶」人數大增，不過國小狀況相反，呈現兩樣情。示意圖。本報資料照片

112學年度讀小六的龍年出生學生，本學年度將升上國中，新北教育局統計，新北今年度國小從7685班減為7528班，大減157班，教師從1萬3092人減至1萬2826人。國中從112學年度2649班上升到2732班，增加83班，龍年效應讓國小、國中兩樣情。北市教育局統計，北市新學年度國小新生數1萬5605人，較112學年減1775人，新學年全市小一班級數減39班。

新學期將至，小六升國一新生適逢「龍寶寶」人數大增，國小狀況相反，據北市教育局統計，今年新生比去年少1775人，減約39班，有些學校原預估是額滿學校，最終沒收滿，外界擔憂減班恐出現老師超額問題，教育局表示，被減班學校有心理準備，各校有因應作為，目前沒出現超額。

北市教育局國小教育科長林侑融說，今年減班幅度不會太大，公立139所國中小僅減39班，其中7校各減2班，其餘減1班，減班學校有做員額控管，部分缺額以招募代理老師方式因應，也有些人員退休，目前沒出現教師超額狀況。

北市永建國小校長吳文德表示，學校會根據戶籍地有多少新生將入學預判，該校一個年級有4個班，今年受大環境影響，新生銳減，原本就有心理準備被減班，後來新生有達一定人數，新學年仍維持4個班。

新北教育局表示，每年6月辦教甄，各校人事聘用通常3、4月間就能掌握，不論增班、減班，不至於應變不及。國小階段113學年度雖有減班，學校依中央規定控留8%教師員額，加上有退休教師、正式教師市外介聘等，確保國小教師無超額問題。國中教師採員額控管、超額介聘等，以因應新課綱教學及專長領域授課需求。

1名代理教師說，學校若須調整老師服務地點，通常是代理教師優先被調，希望各縣市有充足正式教師員額，避免代理老師一直流浪。

北市 教師員額 教育局

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