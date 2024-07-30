「新生男女比崩潰？」赫見北市小學分班表 他驚呼：每班都這樣

「小學新生的男女比是整個崩潰嗎？」各級學校即將迎來新學年，PTT一名網友發文分享，親戚小孩今年上北市某小學，查看分班結果發現，班級裡男、女學生人數分別為17、11人，兩者數字差異大，讓他驚呼「是發生了什麼事？」。

原PO表示，親戚的小朋友今年上小學，上學校網站查看分班表，小孩所在的班級共有17男、11女，至於其它班級的狀況，女學生都是11人，男生則是16至17人。他指出，不知道該屆共有多少班級，但看分班結果至少有9個班，實際情況也可能更多。

貼文一出，隨即引起熱烈討論。網友們留言表示，「台灣男女出生比一直都不自然啊」、「現在還是有生男傳香火的概念？」、「總人數少就算了，女生也太少！？」、「女生送私立啦」、「我曾經問過周邊的同事，每個都是希望第一胎生男生，因為這樣才不會被長輩催生」。

對此，不少人也分享自身所見所聞，直言無論在公立學校還是私校，男多女少已是常態，「女兒的班男女14:10」、「北市他校，中年級一班28人，男女比例4:3，失衡的很奇怪」、「我在私校教（書），男生也是比女生多很多喔」、「薇閣也是男生多很多」、「看過桃園17男:8女後就覺得這個還好了」。

部分網友則不以為然，「至少近10年都這樣吧！少見多怪」、「我女兒私校，女生比較多」、「只有看一間學校不準吧，我看到的大概1:1。其他學校也有可能是女比男多」。而根據政院性別平等會統計資料顯示，106年、107年北市出生嬰兒性別比為106.15、105.86（即男多女少），全台總體差不多為107，亦為男多女少，一名網友認為與往年差異不大，可能是學校分配較不平均。