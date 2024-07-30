六和高中參加桃一區自主學習成果發表會 展現創意及熱情

教育部推動學生自主學習，責成各縣市鼓勵發表成果，桃一區日前在中央大學附屬中壢高中舉行發表會，其中六和高中有七組作品參與，主題包括Python程式設計，歌曲、海報及讀書筆記實作等，展示學生創意及學習熱誠。

根據主辦校的說明，這次是第三屆聯合成果發表會，今年特別的是除了桃一區五所合作學校,還加入了桃二區和桃三區的作品，讓交流的範圍更寬廣，參與者的視野更開闊。參加本次成果發表會的作品共有39組，11組動態及28組静態作品，學生的自主學習範疇也更多元，資訊相關的作品如:3D建模、視障語音輔助裝置、程式語言、遠距AI醫學診療等；法學相關的作品如探討監察院廢存、墮胎問題、代理孕母等。生物及醫學相關的如天山雪蓮研究、解剖等。

六和的作品中，普通科塗睿竑主題為「自製迷迭香純露&迷迭香洗髮精」，他是從長久的頭皮屑困擾，想到可以用家中種植的迷迭香，驗證化學課的蒸餾原理，不但製成迷迭香純露和洗髮精，也激發他對護理產品製作的興趣。

另一位普通科戴子鈞的作品「record my city by drone」，利用無人機鳥瞰中壢市區及六和高中的校園，展現空拍的運鏡思維。

六和校方表示，這場發表會不僅展示學生們的創造力和才華，也體現各校在自主學習方面的成果。通過跨校聯合發表的平台，學生展示自己的成果，也從他人的作品分享獲得啟發。更重要的是，學生從遇到的困難學會解決問題，如何突破技術，增進自我能力，更深刻體會到團隊合作和溝通能力在實踐中的重要性。