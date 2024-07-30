快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

炒CP、罵運動員通通違規！微博奧運期間清1.4萬條內容

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六和高中參加桃一區自主學習成果發表會 展現創意及熱情

聯合報／ 教育事業部
六和高中學生接受中大壢中校長頒發發表證書。圖／六和高中提供
六和高中學生接受中大壢中校長頒發發表證書。圖／六和高中提供

教育部推動學生自主學習，責成各縣市鼓勵發表成果，桃一區日前在中央大學附屬中壢高中舉行發表會，其中六和高中有七組作品參與，主題包括Python程式設計，歌曲、海報及讀書筆記實作等，展示學生創意及學習熱誠。 

根據主辦校的說明，這次是第三屆聯合成果發表會，今年特別的是除了桃一區五所合作學校,還加入了桃二區和桃三區的作品，讓交流的範圍更寬廣，參與者的視野更開闊。參加本次成果發表會的作品共有39組，11組動態及28組静態作品，學生的自主學習範疇也更多元，資訊相關的作品如:3D建模、視障語音輔助裝置、程式語言、遠距AI醫學診療等；法學相關的作品如探討監察院廢存、墮胎問題、代理孕母等。生物及醫學相關的如天山雪蓮研究、解剖等。

六和的作品中，普通科塗睿竑主題為「自製迷迭香純露&迷迭香洗髮精」，他是從長久的頭皮屑困擾，想到可以用家中種植的迷迭香，驗證化學課的蒸餾原理，不但製成迷迭香純露和洗髮精，也激發他對護理產品製作的興趣。

另一位普通科戴子鈞的作品「record my city by drone」，利用無人機鳥瞰中壢市區及六和高中的校園，展現空拍的運鏡思維。

六和校方表示，這場發表會不僅展示學生們的創造力和才華，也體現各校在自主學習方面的成果。通過跨校聯合發表的平台，學生展示自己的成果，也從他人的作品分享獲得啟發。更重要的是，學生從遇到的困難學會解決問題，如何突破技術，增進自我能力，更深刻體會到團隊合作和溝通能力在實踐中的重要性。 

六和高中陳淑惠校長表示，108課綱推動學生自主學習為重要內涵，六和高中致力於相關規畫與執行，期許學生探索更多可能，提高學習動機，培養獨立思考能力。這次六和學生在發表會的分享，不僅是對他們努力的肯定，也是六和教育願景的實踐。

戴子鈞發表用空拍機完成的作品「record my city by drone」。圖／六和高中提供
戴子鈞發表用空拍機完成的作品「record my city by drone」。圖／六和高中提供
六和高中塗睿竑自主學習成果的主題是「自製迷迭香純露&迷迭香洗髮精」。圖／六和高中提供
六和高中塗睿竑自主學習成果的主題是「自製迷迭香純露&迷迭香洗髮精」。圖／六和高中提供

洗髮 自主學習 醫學

延伸閱讀

56屆化學奧林匹亞競賽 我奪2金2銀、國際排名第5

康橋國際學校秀岡與林口校區同獲WASC六年認證，展現教學卓越與國際認可

華梵大學校長林從一：回歸學習本身進行課程規劃 培養學生自主學習及反思能力

竹縣實驗高中落腳竹北西區 副議長盼分享校園空間

相關新聞

高雄男國中老師不滿分手「持槍攻擊女同事」 校方決議開除

高雄市小港區某國中上個月發生校內老師與同事交往後分手，男方事後因感情糾紛，竟持手槍與電擊棒攻擊女方，警方當下將人逮捕；校...

台南學生跟著水圳去學習 飲水思源中仿佛自己也長高了

台南市和順國中台江社學生為了解飲用水、灌溉水源從那裡來，今天踏溯烏山頭水庫東西口引水隧道、嘉南大圳南幹線、曾文水橋、直加...

六和高中參加桃一區自主學習成果發表會 展現創意及熱情

教育部推動學生自主學習，責成各縣市鼓勵發表成果，桃一區日前在中央大學附屬中壢高中舉行發表會，其中六和高中有七組作品參與，...

蜜蜂旅館、自造獨木舟 苗栗大山國小成為永久綠旗學校

苗栗縣後龍鎮大山國小在師生及家長合作努力下，歷經8年終於在今年取得「台美生態學校」第4面綠旗，成為全國正規教育學校中第一...

屏縣來義高中新任校長魯凱族賴俠伶：讓原鄉孩子不外流

屏東縣政府今舉行113學年度高國中小校長交接，屏東縣有4所縣立高中，今年有兩所縣立中校長新任，大同高中校長王郁菁調國立岡...

少子化效應...北市國小新生減少逾千人 新學年減39班

新學期即將到來，小六升國一新生適逢「龍寶寶」人數大增，不過國小狀況相反，根據北市教育局統計，今年新生比去年少1775人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。