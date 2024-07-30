竹市培英國中參加新加坡國際管樂節 獲特優金獎

新竹市培英國中管樂團日前參加「第9屆新加坡國際管樂節」，與多個國際優秀管樂團同場較勁，最終榮獲2A組特優金獎，為台灣爭光。

竹市培英國中校長潘致惠今天向中央社記者表示，「第9屆新加坡國際管樂節」於7月23至28日在新加坡的楊秀桃音樂學院舉行，共有來自8國、66隊優秀管樂團同場較勁，場面盛大。

潘致惠說，培英國中管樂團長期受新竹都城隍廟贊助與支援，讓團員們能夠無後顧之憂專心參賽，此次由培英國中學務處主任陳煒銘帶隊前往新加坡參賽，孩子們在比賽中拿出高水準演出。

潘致惠指出，今年是培英管樂團二度參加國際賽，挑戰演奏難度高的2A組競賽，與來自各國的中學樂團較勁，團員們拿出平時練習成果，精彩表達樂曲細膩度，最終高分拿下特優金獎，頒獎時師生們都熱淚盈眶。

培英管樂團於出國比賽前有申請國立台灣藝術教育館的「好優show計畫」，潘致惠說，團員們在此計畫中先與國內優秀管樂團進行音樂交流，再帶著滿滿能量前往新加坡參賽，除促進文化與藝術交流，更展現台灣音樂教育成果，為國爭光。

潘致惠指出，培英國中管樂團2013年創團，在指揮張穎中老師與儲備團指揮黃淯浩老師帶領下，在全國學生音樂比賽締造許多好成績。