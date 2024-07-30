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56屆化學奧林匹亞競賽 我奪2金2銀、國際排名第5

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
我國參加2024年第56屆國際化學奧林匹亞競賽的4位代表選手，左起依序為林竣宇、陳鈞澤、呂家瑋、葛彥宏。圖／教育部提供
我國參加2024年第56屆國際化學奧林匹亞競賽的4位代表選手，左起依序為林竣宇、陳鈞澤、呂家瑋、葛彥宏。圖／教育部提供

我國參加由沙烏地阿拉伯王國主辦的2024年第56屆國際化學奧林匹亞競賽，29日傳來捷報，在90個國家、327名參賽學生中，我4名代表參賽學生總計獲得2金2銀佳績，以金牌數計算國際排名第5名。獲獎學生除可獲得最多20萬元獎學金，還可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。

今年化奧代表隊2位金牌獲獎者為台南一中學生葛彥宏及呂家瑋；2位銀牌獲獎者為台中一中學生陳鈞澤及建國中學學生林竣宇。葛彥宏生長在工程師家庭，但在過去化學僅止於興趣，從高中開始接觸競賽、大量自主學習並與各校高手切磋後，在高二當選國手並獲獎。呂家瑋也是高二學生，以「要做就要做到最好」的態度努力鑽研化學，並希望未來也能持續在這條路上發光發熱。

國教署指出，我代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國131所學校共2079名學生中選出4名學生代表參賽，並由台灣師範大學教授呂家榮擔任領隊、教授李祐慈擔任副領隊，台師大教授張一知、台灣大學教授王宗興、清華大學教授蔡易州、中央研究院研究員尤嘯華及台南一中教師周俞伽，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。國教署表示，將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。

化學奧林匹亞 南一中 台中一中 金牌

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