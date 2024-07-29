獲臺美生態學校永久綠旗 苗栗縣大山國小成第一

苗栗縣後龍鎮大山國小積極投入環境教育，歷經8年努力，今年取得臺美生態學校第4面綠旗，成為全國正規教育體系（非實驗教育）中，第1所取得永久綠旗學校。

苗栗縣政府環保局今天透過新聞稿表示，臺美生態學校認證是苗栗縣推動環境教育的重點項目之一，計畫強調以「學生」為主體，透過行動為導向的學習方式，鼓勵學生主動認識環境，進而採取行動，更進一步帶動社區參與環境保護。

環保局指出，大山國小位於後龍濱海農村，民國105年正式加入生態學校夥伴行列，積極投入各項環境改善及環境教育推動工作，並結合學校的科技教育與Maker實作理念，發展在地特色課程，包括研究蜜蜂消失議題，探索蜜蜂對農業的貢獻，制訂友善野蜂棲地營造計畫，建構校園豐富的蜜源植物、打造獨居蜂旅館等，同時串聯灣寶社區進行安裝與蜜蜂監測，在社區內實踐永續行動。

另外，因學校位處後龍溪下游出海口附近，學校帶領學童深入探究海洋議題，從探索海洋保育類野生動物，到自造獨木舟航行中港溪課程，透過摸索不同角度與視野的水域生態，讓學童完整深刻的認識家鄉中港溪流域；課程最後回歸海洋資源保護概念，邀請家長共同參與，為在地合歡石滬海灘進行人為廢棄物清除，呼應臺美生態學校中「濕地（WOW）」、「消耗與廢棄物」、「生物多樣性」等路徑。

大山國小於107年成為苗栗縣第1所綠旗生態學校，後於109、111年接連通過綠旗生態學校R1、R2認證，今年通過R3認證，取得第4面綠旗，正式成為「永久綠旗學校」，也是全國正規教育（非實驗教育）學校中的第1所。

環保局表示，大山國小將「臺美生態學校」的理念全面落實於校訂課程與日常生活中，並規劃多元探究與實作課程，帶動家庭一起參與實踐，促進社區推動永續發展行動，樹立苗栗縣環境教育推動的新里程碑。

「臺美生態學校夥伴計畫」是環境部與美國合作的國際計畫之一，根據官網資訊，要獲得綠旗認證，學校除了要遵循「7大步驟」的流程外，也要至少完成執行3項環境路徑；另外，綠旗認證具有時效性，每次綠旗效期為2年，獲得綠旗認證通過學校，每2年要再提出更新認證，當學校獲得第4面「綠旗」時，學校將被視為永久性的生態學校，象徵永續發展已完全融入學校的教學與特色中。