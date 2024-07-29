永齡希望小學攜手台北市立動物園 歡慶動物園110周年

為慶祝台北市立動物園建園110周年，台北市立動物園邀請永齡希望小學上千名師生前來，共同舉辦暑期活動「夏日英雄大會師」，透過認識生物的多樣性，傳遞生命教育價值並認識生態永續與環境保護的重要性。

永齡基金會執行長郭曉玲也帶領孩子們宣讀守護宣言，鼓勵每個孩子不分年紀，都可以為環境與生態盡一份心力。活動期間，孩子們在導覽員的引導下，參觀了動物園內的各大展區，近距離觀察了不同物種的動物，並聽取了有關牠們的生活習性及保育狀況的介紹。更有機會親身接觸與動物的互動與照護工作，藉由沈浸式體驗的學習，更深入認識生態永續的意義。

在活動開幕式上，台北市立動物園園長諶亦聰表示，「今年是動物園110周年，我們以『Devoting to Rewilding』作為園慶的主軸精神，並以園區13種致力保育的焦點物種，展現我們致力於翻轉野生動物瀕危趨勢的行動。並與國際接軌，於野生動物保育復育研究與救傷收容方面取得了豐碩成果，享譽海外。今天，我們非常榮幸能與永齡希望小學的孩子們一起分享這一珍貴時刻。」

郭曉玲也在活動中強調了教育與永續發展的重要性。她表示，「自從聯合國SDGs（可持續發展目標）頒布以來，各國也在學生教育積極推動生態永續與環境保護意識。永齡基金會也希望通過讓孩子親身面對生物多樣性與不同樣態，讓孩子們不僅能夠學習知識，還能在親身體驗中感受到保護自然、愛護動物的重要性。」