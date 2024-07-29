快訊

中秋恐無蚵可烤…颱風重創彰化蚵田 蚵農心淌血盼現金救助

為加班費槓上于美人 前幕僚打臉駁「多發1月薪資」：無法混為一談

永齡希望小學攜手台北市立動物園 歡慶動物園110周年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
永齡希望小學攜手台北市立動物園， 歡慶動物園110週年。圖／永齡基金會提供
永齡希望小學攜手台北市立動物園， 歡慶動物園110週年。圖／永齡基金會提供

為慶祝台北市立動物園建園110周年，台北市立動物園邀請永齡希望小學上千名師生前來，共同舉辦暑期活動「夏日英雄大會師」，透過認識生物的多樣性，傳遞生命教育價值並認識生態永續與環境保護的重要性。

永齡基金會執行長郭曉玲也帶領孩子們宣讀守護宣言，鼓勵每個孩子不分年紀，都可以為環境與生態盡一份心力。活動期間，孩子們在導覽員的引導下，參觀了動物園內的各大展區，近距離觀察了不同物種的動物，並聽取了有關牠們的生活習性及保育狀況的介紹。更有機會親身接觸與動物的互動與照護工作，藉由沈浸式體驗的學習，更深入認識生態永續的意義。

在活動開幕式上，台北市立動物園園長諶亦聰表示，「今年是動物園110周年，我們以『Devoting to Rewilding』作為園慶的主軸精神，並以園區13種致力保育的焦點物種，展現我們致力於翻轉野生動物瀕危趨勢的行動。並與國際接軌，於野生動物保育復育研究與救傷收容方面取得了豐碩成果，享譽海外。今天，我們非常榮幸能與永齡希望小學的孩子們一起分享這一珍貴時刻。」

郭曉玲也在活動中強調了教育與永續發展的重要性。她表示，「自從聯合國SDGs（可持續發展目標）頒布以來，各國也在學生教育積極推動生態永續與環境保護意識。永齡基金會也希望通過讓孩子親身面對生物多樣性與不同樣態，讓孩子們不僅能夠學習知識，還能在親身體驗中感受到保護自然、愛護動物的重要性。」

除了認識動物與自然環境外，此次活動特別設計了英語沈浸式學習環節，將語言教育自然融入生活之中。例如，孩子們在動物園實地觀察時，不僅要用英語描述他們所見的動植物，還要參與一系列的英語活動，如植物識別、環保公益活動等，讓語言學習更加生動有趣。

永齡希望小學攜手台北市立動物園， 歡慶動物園110周年。圖為永齡基金會執行長郭曉玲。圖／永齡基金會提供
永齡希望小學攜手台北市立動物園， 歡慶動物園110周年。圖為永齡基金會執行長郭曉玲。圖／永齡基金會提供

動物園 永續 英語

延伸閱讀

北市動物園迎新生兒 小食蟻獸「小紅」產第3胎

台北動物園停車玩整天花費恐破千元？ 家長反應兩極

巴黎奧運／被外國選手調侃背包掛了個動物園 全紅嬋回擊：你有病

台北市立動物園竟成外國觀光客必逛行程 網曝「這原因」很強

相關新聞

霧峰國中管樂團15年 學生人數減少有貴人相助屢奪佳績

台中市霧峰國中管樂團成立至今15年，草創初期，因基測可加分，有政策加持，管樂團資源豐富且生源不斷，但政策轉變，面臨少子化...

帶銘傳國中籃球隊4度封王 徐偉勝被封冠軍教練

基隆市銘傳國中籃球隊征戰國中籃球聯賽（JHBL），近5年抱回4座乙級冠軍獎盃。今年封王時，球員在球場把教練徐偉勝高高舉起...

國小開38招、大學畢業即可仍找嘸人 代理代課教師荒恐再現

暑假剩一個月，各校代理、代課教甄公告仍未歇。據新北教育局甄選公告，約有近400位代理代課缺額，有國小開38招，大學畢業即...

北市國小代理教師仍有近300缺額 「兩因素」寧到外縣市教書

113學年將於8月開始，教育部網站統計教甄結束後北市國小還有近300位代理教師缺額，有校長直言，北市物價高、壓力大，很多...

木椅當獅頭苦練 雲林口湖下崙國小獅隊稱霸全國

「把木椅當獅頭、穿球衣賽獅」，雲林縣沿海偏鄉口湖鄉下崙國小鄰近村子主廟福安宮，孩子對民俗藝陣有獨特情感，從傳統武館習藝，...

竹竹苗高中增班 教部允爭取補助

竹竹苗3縣市近年高中就學需求量大增，教育部雖承諾到2027年要增加到53班，但教學軟硬體卻嚴重不足，預計總經費高達64....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。