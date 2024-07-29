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竹市光武國中徒步西班牙120公里 盼世界看見台灣

中央社／ 新竹市29日電

新竹市光武國中今天說，日前帶領學生至西班牙展開國際文史走讀課程，學生背著印有台灣圖案背包，5天徒步完成120公里路程挑戰，也盼世界看見台灣。

新竹市光武國中今天提供新聞資料指出，光武國中走讀課程中「自我挑戰」是課程的一環，學生從3月起開始進行核心、肺活量等訓練，並陸續完成10、15、30公里的3次模擬測驗，提升體力。

光武國中表示，團隊7月15日到29日至西班牙展開國際文史走讀課程，其中安排5天讓團隊從西班牙薩里亞出發徒步走到聖地牙哥，行走共約120公里，學生均順利抵達終點，並獲得官方國際證書。

「堅持是走向終點的唯一道路」校長黃信騰說，徒步120公里是難以想像的路程，團隊走過麥田、荒郊野嶺、原始森林及城鎮巷道，不同的地形變化包含陡上坡及急降坡都是挑戰。

帶隊教師黃伊帆說，長時間高強度使用腳，易長水泡及腳踝膝蓋受傷，團員會先塗上凡士林，再穿上五指襪及羊毛襪，減少腳趾間摩擦，增加透氣，讓水泡不容易產生。

帶隊老師盧佳君表示，徒步行程一路上有世界各地民眾同行，學生也克服各國語言障礙，能彼此交流，這也提升學生國際應對能力，並結交超過10個國家民眾，這是難得經驗與學習機會，也盼世界看見台灣。

團隊 新竹 西班牙

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