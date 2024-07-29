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帶銘傳國中籃球隊4度封王 徐偉勝被封冠軍教練

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市銘傳國中籃球隊征戰國中籃球聯賽（JHBL），近5年抱回4座乙級冠軍獎盃。今年封王時，球員在球場把教練徐偉勝高高舉起，師生笑開懷畫面令人印象深刻。徐偉勝打過世大運和職籃，10年前回母校當體育老師和籃球教練，透過扎實訓練、貫徹紀律，帶領球隊成為JHBL常勝軍，被封為「冠軍教練」。

徐偉勝是學生眼中的「長人」，現在身高198公分，升國中那年已182公分，國中開始打籃球，大學畢業後，曾加盟裕隆、台灣大（富邦前身）和台銀籃球隊，成為職業球員。2014年回母校銘傳國中當體育老師，隔年擔任籃球隊教練。銘傳國中籃球隊先前曾在JHBL乙級拿過一次第4名，經過徐偉勝訓練，在106學年JHBL乙級拿下亞軍。

徐偉勝說，球隊要走得長久，選手銜接不能斷層。調整訓練和調度計畫後，銘傳籃球隊在108學年首次奪冠，隔年二連霸。110學年度落居第4名，111學年重返榮耀，今年又抱回112學年冠軍獎盃。

銘傳國中籃球隊四度封王，徐偉勝獲得「冠軍教練」美名。他說，以前在學校打球時，認為當教練很輕鬆，哨子「嗶」一聲，球員就得跑個半死。現在自己當教練，才知道不輕鬆，安排訓練、選手銜接和升學、規畫比賽、應變對手招術，稱職的教練要處理的事情實在太多。

成為JHBL乙級常勝軍後，外界期許銘傳國中籃球隊改打甲級賽事，徐說，籃球隊練球環境克難，因為要和桌球隊共用體育館，只能打半場，想打全場要到室外球場。還好學校新建體育館即將完工。

基隆 教練 體育

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