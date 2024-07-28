教育部推海洋美學營 藝術創作課程融入海洋保護

教育部委託台東女中辦理海洋美學夏令營，帶高中生體驗多面向的海洋樣態，並透過海廢創作課程，提升學生的海洋素養與藝術創意，加強對海洋的關注和保護。

教育部今天發布新聞稿指出，為培養具海洋素養和藝術創意的學生，教育部今年委請台東女中於7月辦理「113年度海洋美學夏令營」，遴選全國高中職的美術資優班、美術班、設計相關科系及具藝術才能與創作興趣的學生參與，推廣海洋美學與藝術創作。

今年夏令營有13間高中職、共50名學生參與，營隊以「海洋知能」及「海洋議題」為主題，台東女中今年秉持「親海、知海、愛海」的核心宗旨，跨出校園，偕同台東糖廠文創園區、海巡署東部分署等單位，帶領學員跨域體驗多面向的海洋樣態。

營隊與在地原民文創工作室合作，體驗琉璃珠燒製、東海岸漂流木的敲打塑型創作，帶領學員認識大海子民的智慧；另外，也移師至成功新港，實地走訪漁港市場、聆聽岸巡隊介紹安檢所情蒐與巡防工作，並從花蓮借調犬隊，讓學員從值勤犬的日常任務，對海巡安全有更多認知。

延續往年傳統辦理體驗課程，營隊安排搭乘賞鯨船尋找鯨豚蹤跡，同時邀請成功商業水產職業學校退休主任蔡安泰隨船擔任講師，解說台灣東部海岸常見鯨豚習性及海流特色，更與水產試驗所東部海洋生物研究中心合作，透過參觀與導覽，讓學員深入了解海洋生態的美麗與哀愁。

教育部提到，在營隊課程中，除了親近不同面向的海洋，還開設海廢創作課程，帶領學生拆解、重組淨灘後回收的海廢垃圾，創作出以廢棄物為基底的美感集合藝術；營隊也引導學員透過各項體驗與實作感受環境、記錄學習足跡，於營期結束後綜整活動經驗，產出獨一無二的學習歷程。