談MeToo、六燃遺址 紀州庵校刊競賽新竹高中奪魁

第7屆紀州庵高中校刊競賽成績今天揭曉，新竹高中校刊以MeToo、新竹六燃遺址等深度內容獲得冠軍，和平高中及瀛海中學分獲亞軍、季軍。

根據紀州庵文學森林發布新聞稿，本屆共有來自全國高中共54組團隊參加，同時增加影片發表項目，鼓勵學生展現多媒體運用能力及創意表現力，展現校刊的更多可能性。

評審之一、有鹿文化資深副總編輯施彥如致詞表示，這次比賽讓她回顧了從前的生涯，發現校刊經驗對於自我生命的重要，也鼓勵各校學生透過參與比賽與他校學校交流；評審、設計師朱疋表示，她相當佩服學生的大膽與創意，也給予學生許多設計相關的建議；「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人張正則期許，學生未來能有更多進步與發展。

新竹高中參賽校刊內容多元豐富，討論內容多與時下青年生活有關，如短影音、音樂、網路，甚至觸及MeToo議題，專題更深入報導新竹「六燃大煙囪」文資保護的過程，是一大特色，此外文學內容也不缺乏，展現高中生的創造力。

除了前3名之外，「最佳電子刊物獎」由正心中學獲得，「最佳專題獎」由再興中學獲得，「信義房屋在地關懷獎」由內壢高中獲得優勝。新竹高中另獲「信義房屋在地關懷獎—評審特別獎」，最佳影片發表呈現獎則由瀛海中學獲得。

得獎作品即日起於台北紀州庵文學森林展出，至8月11日止，同時以影片介紹校刊編採、企畫及成果等，讓更多學子及民眾了解校刊編製來龍去脈。

得獎名單如下：