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「台灣台語」惹議 多名學者舉牌「無參詳、無民主」抗議

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部今舉行2024國家語言發展會議－台灣台語北區論壇，場外卻有民眾手舉「語言平權」抗議。圖／文化部提供
文化部今舉行2024國家語言發展會議－台灣台語北區論壇，場外卻有民眾手舉「語言平權」抗議。圖／文化部提供

文化部今舉行2024國家語言發展會議－台灣台語北區論壇，文化部長李遠親自出席。近日文化部擬改「台灣台語」風波惹議，今會議場外也見央大客家學院榮譽教授羅肇錦、台大中文系退休教授梁榮茂與60多名客家鄉親到場手舉「語言平權」、「無參詳、無民主」抗議。

而針對客家鄉親至會議外抗議一事，客家委員會表示尊重各族群對於自己及他族群所使用語言之稱呼，此外，客委會也與文化部達成共識，今年度國家語言發展會議將加開北、中、南、東分區論壇，對包含客語在內的國家語言有更廣泛的討論，希望傾聽各界意見，有更多的參與及討論，展現台灣民主價值。

客委會說明，根據文化部2020年調查，目前國家語言共7類計28種口語名稱，各種語言名稱由於「歷史沿革」、「語言使用者習慣」等因素而衍生多樣的名稱，且皆有其存在的價值與意義，其中「Holo話」名稱包含台語、台語、台灣話、河洛話、福佬話、學佬話、閩南語、台灣閩南語、台灣台語等9種。現階段客家仍以傳統稱呼「Holo話」指稱閩南語為最普遍，客委會尊重其他族群自稱及使用母語的權利，亦希望他人平等尊重客家族群使用母語稱呼其他語言之權利。客委會呼籲，臺灣之所以成為民主自由的國家，是我們多數尊重少數的聲音、少數理解多數的想法，有對話與溝通，共同展現台灣珍貴的多元包容。

客委會表示，依「國家語言發展法」第3條，國家語言為臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語，客語及原住民族語言也都是國家語言。各國家語言都是臺灣人使用的語言，也都是臺灣珍貴的文化資產。

客委會最後也聲明，現階段除華語外，各國家語言目前都面臨傳承的危機，文化部依國家語言發展法召開國家語言發展會議，目的是就面臨傳承危機國家語言的傳承、發展現況、復振措施及相關推動方案事項予以研議討論，客委會期待各界能將會議焦點回歸到國家語言的傳承危機，整合各族群的力量，共同推動本土語言的復振。

台灣台語 國家語言 客委會 李遠

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