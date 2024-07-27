快訊

奧運開幕／大雨澆不息熱情 戴資穎揮旗率中華代表團進場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹竹苗高中增班 教部允爭取補助

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導

竹竹苗3縣市近年高中就學需求量大增，教育部雖承諾到2027年要增加到53班，但教學軟硬體卻嚴重不足，預計總經費高達64.2億元更需中央挹注來解決。立法院教育文化委員會昨與教育部官員下鄉考察，教育部次長張廖萬堅承諾會盡速向行政院做專案報告，協助地方透過國發會公共建設計畫或大矽谷計畫爭取補助。

新竹縣政府昨向教育部官員反映，因應竹苗地區高中就學需求，竹縣共有5項計畫，包括縣立實驗高中、六家高中與湖口高中增班擴校、文興國中與自強國中改制完全中學，如果都能執行，預計最多能增加33班、1千多個就學名額，相關計畫所需經費約莫35億元，今年初已提報中央審查，盼中央支持；新竹市也有增班需求，地方官員也在會中爭取中央補助。

苗栗縣政府規畫113學年至116學年將在4所縣立高中增加8個班級，包括大同高中1班、興華3班、縣立苑高1班、三義高中3班，同樣希望中央支持，地方官員也藉此機會爭取設置國立苗栗科學園區實驗中學。

立委徐欣瑩、林思銘、葛如鈞與陳培瑜昨天下鄉與地方座談，教育部次長張廖萬堅與國教署副署長戴淑芬等官員也到場。

徐欣瑩表示，在一般人的印象中，少子化是國安危機，新竹地區的實況卻是教育資源不足形成「多子化的困境」。

徐欣瑩表示，教育部承諾2027年竹竹苗要增加到53班，但這個規畫並沒有把動態持續遷入的學生成長需求量計算在內，且竹縣要負責33班，等於6成都是竹縣府承擔，35億建校經費，中央補助一定要到位。

教育部次長張廖萬堅則表示，竹竹苗提出新設學校、增班計畫，教育部很重視，總經費預計64.2億元，地方爭取中央補助近50億元，會盡速向行政院進行專案報告，爭取納入國發會公共建設計畫，由中央統籌補助，或者透過大矽谷計畫，以人才培育、投資教育資源項目爭取補助。至於苗栗縣爭取設立實驗中學，將與國科會協調。

徐欣瑩 教育部 新竹

延伸閱讀

竹竹苗高中就學需求不足 立委與教育部官員下鄉視察

批北市「應做但沒做」 教育部：當年就可將狼師停職

立委轟籃協性別歧視 張廖萬堅：不排除減扣補助款

籃球／男女籃同工不同酬 張廖萬堅：再發生減扣補助

相關新聞

6校還泡在水中！凱米重創台南145所學校損失估逾3千萬

凱米颱風造成校園嚴重災情，台南市共145所學校通報受災，初步通報金額已近2200萬元，加上還有鹽水及後壁區6所國中小還泡...

竹竹苗高中增班 教部允爭取補助

竹竹苗3縣市近年高中就學需求量大增，教育部雖承諾到2027年要增加到53班，但教學軟硬體卻嚴重不足，預計總經費高達64....

石門國小跑道煥然一新 比照奧運等級還顧生態

石門國小原本的操場跑道是充滿年代感的紅土跑道，一碰到下雨就會泥濘，若是學生不慎跌倒還會破皮受傷，近來石門國小更換了與奧運賽場同等級的蒙多跑道，不僅下雨也不會泥濘溼滑，還充滿彈性與舒適性。次外，還為了維持生態，特別在翻新時將操場中央的草皮區維持原狀，為許多的海邊生物留下棲地。

瑞芳國中海青英語營很有趣 搭奧運話題吸引學生

瑞芳國中所舉行的海外青年英語服務營，是每年暑假的重頭戲，今年已經邁入第十年，讓瑞芳國中學子都能透過英語認識世界，適逢巴黎奧運將至，這次課程也搭配奧運的競賽項目，話題性十足吸引學生認真學習。

淡海國小歡樂疊杯夏令營 融入英語學習國際化

眼明手快將手中的疊杯展開排列到收回原狀，只花不到幾秒的時間，疊杯運動在世界盛行，中華競技疊杯運動推廣協會、新北市議員陳偉杰，共同舉辦113年競技疊杯歡樂疊杯暑期夏令營活動，其中在淡海國小的場次，更加入了全英語的學習情境，讓孩子在玩樂過程中也可以增加英語學習。

稱沒錢修國小人行道圍牆挨批 北市教育局：今核定校方修繕經費

台北市南港區成德國小周圍人行道近來全面重鋪，月初動工不久卻喊卡，原因是樹木竄根恐影響圍牆結構釀倒，教育局稱今年沒錢、明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。