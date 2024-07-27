竹竹苗高中增班 教部允爭取補助

竹竹苗3縣市近年高中就學需求量大增，教育部雖承諾到2027年要增加到53班，但教學軟硬體卻嚴重不足，預計總經費高達64.2億元更需中央挹注來解決。立法院教育文化委員會昨與教育部官員下鄉考察，教育部次長張廖萬堅承諾會盡速向行政院做專案報告，協助地方透過國發會公共建設計畫或大矽谷計畫爭取補助。

新竹縣政府昨向教育部官員反映，因應竹苗地區高中就學需求，竹縣共有5項計畫，包括縣立實驗高中、六家高中與湖口高中增班擴校、文興國中與自強國中改制完全中學，如果都能執行，預計最多能增加33班、1千多個就學名額，相關計畫所需經費約莫35億元，今年初已提報中央審查，盼中央支持；新竹市也有增班需求，地方官員也在會中爭取中央補助。

苗栗縣政府規畫113學年至116學年將在4所縣立高中增加8個班級，包括大同高中1班、興華3班、縣立苑高1班、三義高中3班，同樣希望中央支持，地方官員也藉此機會爭取設置國立苗栗科學園區實驗中學。

立委徐欣瑩、林思銘、葛如鈞與陳培瑜昨天下鄉與地方座談，教育部次長張廖萬堅與國教署副署長戴淑芬等官員也到場。

徐欣瑩表示，在一般人的印象中，少子化是國安危機，新竹地區的實況卻是教育資源不足形成「多子化的困境」。

徐欣瑩表示，教育部承諾2027年竹竹苗要增加到53班，但這個規畫並沒有把動態持續遷入的學生成長需求量計算在內，且竹縣要負責33班，等於6成都是竹縣府承擔，35億建校經費，中央補助一定要到位。

教育部次長張廖萬堅則表示，竹竹苗提出新設學校、增班計畫，教育部很重視，總經費預計64.2億元，地方爭取中央補助近50億元，會盡速向行政院進行專案報告，爭取納入國發會公共建設計畫，由中央統籌補助，或者透過大矽谷計畫，以人才培育、投資教育資源項目爭取補助。至於苗栗縣爭取設立實驗中學，將與國科會協調。