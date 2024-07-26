淡海國小歡樂疊杯夏令營 融入英語學習國際化

眼明手快將手中的疊杯展開排列到收回原狀，只花不到幾秒的時間，疊杯運動在世界盛行，中華競技疊杯運動推廣協會、新北市議員陳偉杰，共同舉辦113年競技疊杯歡樂疊杯暑期夏令營活動，其中在淡海國小的場次，更加入了全英語的學習情境，讓孩子在玩樂過程中也可以增加英語學習。

淡海國小校長林九牧表示，這次非常感謝新北市議員陳偉杰，以及中華疊杯競技推廣協會，來到淡海國小舉辦夏令營活動，而學英語可以用非常生活化的方式來進行，因此加入疊杯學習當中，可以讓孩子嚐試開口說英語。

校長林九牧指出，孩子在疊杯訓練過程中，不僅是培養專注與興趣，更可以讓他們遠離3C電子用品，因此也非常鼓勵孩子與家長可以一起來學習，而這項運動比賽可以訓練孩子的專注力與手眼協調，在最短的秒數當中要取得最好的成績也讓孩子面臨到許多挑戰，同時也是培養孩子克服困難的能力。