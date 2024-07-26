瑞芳國中海青英語營很有趣 搭奧運話題吸引學生

瑞芳國中所舉行的海外青年英語服務營，是每年暑假的重頭戲，今年已經邁入第十年，讓瑞芳國中學子都能透過英語認識世界，適逢巴黎奧運將至，這次課程也搭配奧運的競賽項目，話題性十足吸引學生認真學習。

參與英語營的學生紛紛表示，為期兩周的營隊，真的是暑假最美好的回憶，除了學習英語，也跨領域結合其他學科目，甚至連現在最夯的巴黎奧運也有，真的是很有趣的體驗。

海外青年志工盧志杰表示，感謝瑞芳國中團隊無微不至的照顧與支援，讓教學與生活上非常豐富。藉由課前課後的視角與討論加上孩子的努力學習，分享與教導英文這項全球的實用技能給他們對我們來說是這輩子很難忘的經驗。

瑞芳國中校長許憶雯說，瑞芳國中從2015首次承辦海外青年英語服務營一直堅持與拓展課程內容至今，將英文這項國際能力使用在生活當中，並跨領域結合家政、體育、童軍、自然、社會等科目以及涵蓋全球SDGs議題。

讓學員們從認識、熟知自己開始，進而去感受世界上更多的可能性。而整個團隊除了瑞芳國中，更感謝我們瑞芳社區的資源與支援活動，讓瑞芳的孩子們有更安心、快樂的環境去體驗與學習。