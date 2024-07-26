石門國小跑道煥然一新 比照奧運等級還顧生態

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門國小更換了與奧運賽場同等級的蒙多跑道，不僅下雨也不會泥濘溼滑，還充滿彈性與舒適性。 圖／紅樹林有線電視提供
石門國小更換了與奧運賽場同等級的蒙多跑道，不僅下雨也不會泥濘溼滑，還充滿彈性與舒適性。 圖／紅樹林有線電視提供

石門國小原本的操場跑道是充滿年代感的紅土跑道，一碰到下雨就會泥濘，若是學生不慎跌倒還會破皮受傷，近來石門國小更換了與奧運賽場同等級的蒙多跑道，不僅下雨也不會泥濘溼滑，還充滿彈性與舒適性。次外，還為了維持生態，特別在翻新時將操場中央的草皮區維持原狀，為許多的海邊生物留下棲地。

石門國小校長蔡清寬說，為了鼓勵運動並且讓孩子們安全自在奔跑，特別將操場翻新，全新的操場跑道顏色為地中海藍，不只是與校園旁的海天一色海景相呼應，更加還特別選用與奧運同等級的蒙多跑道，讓學生們運動多了舒適性與安全性。

湛藍的藍色跑道，將石門國小的校園點綴的更有精神，而石門國小原本的操場跑道是充滿年代感的紅土跑道，碰到下雨就會泥濘，且學生不慎跌倒總會破皮受傷，現在更換蒙多跑道，不僅下雨也不會泥濘溼滑，還充滿彈性與舒適性。此外，為了維持生態特色，操場中央的草皮區維持原狀，為許多的海邊生物留下棲地。

石門國小校長蔡清寬特別感謝立委洪孟楷向中央爭取經費，為校園操場、跑道以及戶外球場都進行了翻新，讓學生們的運動場域品質大提升，也讓學生們更加喜愛運動，並且擁有更安全的活動、奔跑與上課環境。

校園 石門 運動

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