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世界美聲齊聚台灣 台北國際合唱音樂節登場

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台北國際合唱音樂節（TICF）今天至8月4日熱情開唱，今舉行開幕嘉年華，邀請首次來台的西班牙巴斯克雷歐亞少年合唱團現場演出。圖／台北愛樂文教基金會提供
台北國際合唱音樂節（TICF）今天至8月4日熱情開唱，今舉行開幕嘉年華，邀請首次來台的西班牙巴斯克雷歐亞少年合唱團現場演出。圖／台北愛樂文教基金會提供

年度合唱盛事「台北國際合唱音樂節」（TICF）今天至8月4日熱情開唱。本屆邀集來自印尼、挪威、西班牙頂尖合唱團，與台北愛樂合唱團等十餘個台灣優秀團隊全台輪番獻唱，結合台北國際合唱大賽、國際合唱音樂營及午間音樂會等活動，合唱饗宴令愛樂者期盼。

「台北國際合唱音樂節」今天上午在國立台灣博物館舉行開幕嘉年華，邀請首次來台，由指揮阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）創立的西班牙巴斯克雷歐亞少年合唱團（Leioa Kantika Korala）現場演出，該團所屬的巴斯克自治區擁有古老且獨特的語言—巴斯克語，該團在演唱當地合唱曲目時獨具特色。

指揮阿斯圖雷茲表示，西班牙雷歐亞少年合唱團很榮幸受邀參加台北國際合唱音樂節，與來自印尼和挪威的國際團隊輪番獻唱，將會在台北、宜蘭、嘉義、高雄演出，帶來巴斯克音樂及其他國際作曲家的作品。

除了國際團隊，開幕音樂會特別邀請現任美國印第安納波利斯交響樂團助理指揮、第10屆波蘭費特伯格國際指揮大賽的首獎得主—台灣青年指揮家楊書涵，率領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年管弦樂團及國內頂尖聲樂家—女高音陳美玲、女低音陳珮琪、男高音李世釗、男低音謝銘謀共同演出、展現現場演出的魅力。

TICF24台北國際合唱音樂節即日起至8月4日，在台北國家音樂廳、宜蘭、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地巡迴演出共25場音樂會。演出詳情洽台北國際合唱音樂節臉書粉絲專頁或官網 www.ticf.tw ，購票洽台北愛樂文教基金會02-2773-3691或OPENTIX兩廳院售票系統。

團隊 西班牙 音樂會

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