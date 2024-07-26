台灣兒少7成運動量不足 兒盟：課餘運動僅3.3小時

2024年夏季奧運於法國巴黎登場，掀全球運動熱潮。兒童福利聯盟發布的「2024台灣兒少運動狀況及家長支持調查」顯示，台灣11歲至13歲學童的運動現況令人擔憂，7成以上運動量未達WHO建議標準，近4成學生幾乎不運動，長期運動不足導致近2成學生體能不佳。除此，超過半數的兒少不曉得今年有奧運盛會。呼籲政府、學校和家長共同改善兒少運動環境，提升身心健康。

WHO建議兒少每周運動應達7小時以上，即扣掉體育課至少還要運動5.5小時，然而據兒盟調查，台灣兒少的課餘運動平均時數僅3.3小時，僅29.3%的學生在課餘時間能運動達5小時以上，且隨著進入國中，達標比例顯著下降，換言之，有7成以上的兒少運動量不足。此外，56.2%兒少課外運動時間不到兩小時，當中甚至有38%學生幾乎不運動。長期運動不足，導致18.4%學生體能不佳，跑操場時容易感到胸口痛或快要昏倒。

兒盟調查顯示，有86.1%的學生會期待上體育課，但目前台灣中小學的體育課每周2節，等於1周僅有約1.5小時的體育課時間，也難怪調查有53.7%的學生表示非常希望體育課時間能再多一些。

而學生實際上體育課的狀況，67.4%的學生表示體育老師會指導、糾正學生運動；且當詢問體育課是否會有喘、流汗、很累的感受，54.7%學生表示總是或經常如此，反映出運動強度也不足；甚至還有6.7%的學生表示體育課會被借去上其他課或考試。而下課時間也因為各種原因而未被充分利用，僅34.7%的學生表示下課時間經常去運動。

此外，根據調查，台灣女生運動量普遍低於男生，且隨著升學階段而擴大差距。其中，國小女生有20.2%的課外運動時間達5小時的標準，但到了國中卻只剩下11.5%，僅1成達標，遠低於男生的36.8%。

兒盟從調查中比較父母親運動習慣持孩子運動的情形，再將孩子們與家長的運動習慣交叉比對，結果發現，父母的運動習慣確實與孩子的運動狀況息息相關，父母都運動的孩子課餘運動量達5小時有34.9%，比父母都不運動的孩子達標25.3%多一成。

兒盟呼籲家長以身作則，培養自身運動習慣，並陪伴孩子運動，要鼓勵孩子參與校內外運動性社團及課程。學校則要增加體育活動，建議參考其他國家做法，如美國中小學每天均安排體育課；法國每周小學200分鐘、中學250分鐘；日本小學每周90至35分鐘，中學100分鐘，甚至許多國家已從教育政策著手解決兒少運動不足的問題。

兒盟也政府加碼動滋券，並創造女性友善運動環境。數據顯示運動習慣在升國中階段下滑特別快，因此建議將動滋券發放年齡下修至國中一年級，提供更多友善的場館及課程資源，公共運動空間亦應設置女性優先的場地、增加女性專用更衣空間，提升便利性。