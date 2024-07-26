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優化就學環境 竹縣市整建老舊校舍

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導
新竹市港南國小及附設幼稚園因部分校舍過於老舊有安全疑慮，現正整建當中。圖／新竹市政府提供
新竹市港南國小及附設幼稚園因部分校舍過於老舊有安全疑慮，現正整建當中。圖／新竹市政府提供

新竹地區教育建設備受重視，竹縣、竹市府近年陸續補助老舊校舍或運動場改建。位於西濱公路旁的新竹市港南國小及附設幼稚園正在整建部分校舍，有民代建議，未拆除校舍應加強結構安全、融入整體設計，市府回應，會與校方共同研議學校使用需求，打造校園成為「西濱公路最美風景」。

港南國小因C棟綜合大樓及附設幼兒園校舍建築過於老舊，耐震係數低恐有安全疑慮，加上排水不良經常造成淹水，目前正在拆除整建，預計114學年啟用。市議員陳慶齡認為，未拆除的部分舊校舍也應耐震補強，作為辦公及特殊教室使用，尤其1樓可做通透性設計，讓整體環境更美觀。

新竹市教育處指出，親師生參與校園規畫設計過程，新舊校舍將串連打造U字形圍塑中庭，也會打開圍牆讓視覺更通透，植栽則成為輔助教學重點，延續校園生態特色教學。

新竹縣同樣有許多老舊校舍需要整建修繕，新竹縣教育局今年補助超過50間學校進行校舍及運動場整建。教育局長楊郡慈說，若各校有整建修繕需求都能提出申請，教育局會安排會勘，優先補助地坪整建、圍牆改建、活動中心外牆整建、籃球場以及遊戲場改善等項目，優化就學環境。

教育局 新竹

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