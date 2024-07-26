新北偏校3章1Q午餐利潤低 難招標

新北市有105所偏鄉學校，部分學校地處偏遠、學生少，政府力推3章1Q認證，提高食材費，但因廠商利潤降低，投標意願不高。有國小校長坦言，為獲3章1Q獎勵金，食材費增加1至2成，但因人少利潤低，招標不太順利，中央獎勵偏鄉3章1Q每餐14元仍吃緊。

營養午餐是不少偏鄉學生每天最重要、均衡的一餐，教育部規定，營養午餐食材應優先採用3章1Q，包括具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章、有機農產品及可溯源標籤的產品，使用標章食材可獲補助，偏鄉每人每餐補助14元。

新北有105所偏鄉學校，分布瑞芳、金山、萬里等區。瑞芳國小校長鄭益堯說，學校有中央餐廚委外經營，供應附近5校共2000份餐食，國教署補助每餐14元還能支應。但鄭也坦言，有些學校雖是聯合採購，但5、6校才200份餐，廠商又要送到各校，標章食材採購壓力大，廠商投標意願不高。

瑞芳欽賢國中校長王邦權說，會與其他學校聯合採購、開菜單降低成本，也會調配食材費，例如宮廟捐米，就可省下錢改買其他食材。

另一所國小校長則抱怨，營養午餐招標愈來愈難，因學生人數太少，為獲3章1Q獎勵金，食材費增加1至2成，尤其肉類運送花最多成本，就算每餐補助14元還是有點吃緊，廠商反映這學年虧損不願再投標。業者說，3章1Q食材費占每餐7至8成，雖然偏鄉有多補助，但利潤確實較低。

新北教育局說，鼓勵營養午餐優先採用國產可溯源食材，新北至今年6月已達99.14%。部分學校因地處偏遠，相較市區學校較難取得章Q食材，向教育部爭取偏鄉學校中央廚房計畫，協助學校合組食材聯合採購團。此外，教育局會媒合企業捐贈營養午餐經費，挹注學校食材經費，助偏鄉學校提升章Q使用率。

偏鄉地區運輸成本高、食材成本難壓低，還要符合3章1Q標準，宜蘭有團膳業者坦言，打平成本不容易，但「大校包小校」，食材數量上升，可壓低成本，縣府也會媒合在地生產的稻米和有機蔬菜；宜蘭偏鄉校長說，營養午餐過去流標，近年偏鄉中央廚房成立後，未再發生這類狀況。