校園會客室／成功高中首任女校長 劉晶晶打破框架

成功高中新任校長劉晶晶，是成功創校百年來首位「女校長」，不過對於這樣稱號，劉接受本報專訪時直言，「不喜歡這樣的稱呼。」認為辦學與性別無關，更重要是善用特質結合校內文化及特色讓學校進步。她也將運用自身經驗，拓展學生產學交流國際視野，延續這所百年名校「全球視野，成功領航」的願景。

劉晶晶畢業於高師大英語系，赴美取得德拉瓦大學語言學研究所碩士，回國後曾任教於中正高中，二○○○年起轉任成功高中教師、服務推廣組長、教務主任等，直到二○二○年轉任中崙高中校長，四年後再次回到服務廿年的學校，讓她直言這份感情難以言喻。

作為成功高中百年來第一位女校長，劉晶晶直言「其實很不喜歡別人叫我女校長」。她認為，男校過去確實較少有女校長，但在性別平等社會下，這是稀鬆平常的事，「我不是第一例，更不會是最後一例」，比起接任成功高中校長，更期待社會把「男校的女校長」、「女校的男校長」框架打破，校長最重要還是善用自己特質，結合學校文化及特色，投入辦學上。

劉晶晶也說，現今不管是男校、女校、混校，都已沒什麼差異，在多元課程、社團甚至是補習班上課，孩子都會接觸到異性，兩性間溝通來往不再像過去困難。

隨著少子化，很多傳統男女校開始招收另一性別，成功未來是否有機會招女生？劉晶晶說「當然有可能」，混校有助於營造性別友善氛圍，不過環境、情感認同、校園歷史等連結也必須重視，校內也要有共識，「不是我說了算」。

談到教學理念，劉晶晶表示，在成功任教期間，發現這群學生有很強烈自主思考能力，只要適當引導，這群孩子表現會超出老師想像。

劉晶晶信誓旦旦說「準備好了」，對於與這群青春大男孩相處，並不陌生，將和中崙高中完全中學經驗結合，輔導學生從迷茫中找尋自我，也可以利用循序漸進方式，鼓勵孩子適應高中環境。