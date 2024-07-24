建中樂旗聯隊與日校交流 感受台上台下細節力衝擊

台北市立建國高級中學樂旗聯隊獲日本行進管樂吹奏部金賞東京各校邀請，昨天結束9天的訪日行程。教練表示，此行收穫滿滿，從交流中學習日本人敬業的練習態度、注重細節，力求完美的精神。

建中樂旗聯隊以建中樂旗隊為主體，這次有10所學校、共57名隊員於15至23日之間到日本交流。16日參訪早稻田大學、17日參訪東海大學附屬高輪台高等學校、19日與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部、22日參訪橫濱市關東學院中學校高等學校樂旗隊進行表演交流。

建中樂旗聯隊在早稻田大學及關東學院進行室內座奏的演出，演奏日本作曲家八木澤教司所作的太魯閣族民的敘事詩「狩獵的歌」及比利時作曲家威里弗蘭森（Willy Fransen）所作的Ratafia（原意為「水果酒」，有祝福之意）兩曲。

在東海大學附屬高輪台高校及「翡翠騎士」東京農業大學第二高校是行進管樂的演出。

建中樂旗聯隊的室外教練林義淳對中央社表示，這次到日本交流，最令他感到敬佩的就是日本人認真看待每件事的態度，此行參訪4所學校，無論是搬運樂器、引導建中樂旗聯隊出入校園、場地準備等，在各種小地方都可以看見日方的效率與細心，當然這也反映在演出水準上。

建中樂旗聯隊此行拜訪各校時除了表演外，教練們也安排學生們私下進行分組交流。

林義淳說，如果只是單純欣賞表演，看到的都只是結果，「但真正有助於我們進步的是表演背後的練習方法、時間，也就是所謂的原因」。這次是抱著取經的態度到日本，收穫滿滿。

室內教練林尚頤表示，此行印象最深刻的是東海大學附屬高輪台高校的表演，當「杜蘭朵－公主徹夜未眠」旋律一出，令他感動到熱淚盈眶。此外，東京農大二高無微不至的招待、細心縝密的流程規劃讓他備感窩心。

林尚頤認為，此次交流最值得參考之處就是「享受表演」。感受到日本學生真的都是用生命在演出，從動作、音樂都令人感受到毫無保留地投入與蓬勃的生命力。

建中樂旗聯隊隊長周郁翔表示，此行印象最深刻的是日本學生的動作和音樂的整齊度。在動作上，每個演出者都是迅速且統一的，視覺上很令人震撼；在音樂上，不管是點舌、音色或是音準，演出者都有把細節做到最好，給人的衝擊力很強，讓觀賞者的情緒可以很快地沈浸在表演者的演出中。

建中樂旗隊家長後援會會長陳欣玫表示，此行是用了約半年的時間精心規劃的結果。這兩年來，看到日本的樂旗隊到台灣精湛的演出，就很期盼有機會與這些優秀的日本學生互動、學習。感謝很多貴人的協助，終於如願以償。

陳欣玫說：「日方4所學校的演出都令人十分驚豔與震撼，學生們都受益匪淺就是家長們努力最大的動力。」

日本神奈川新聞昨天報導建中樂旗聯隊與關東學院中學校高校進行表演交流一事。報導記載，關東學院樂旗隊隊長川口良太受訪時表示，從交流中感受到雖然語言不同，但音樂是世界共通的。

該隊副隊長板橋若葉稱讚建中的演奏精湛，認為能透過音樂進行交流是很好的經驗。另一位副部長中能梨里笑著說：「在技術層面獲得建議，學到很多。」

建中樂旗隊已有41年歷史，以引進美式行進樂隊風格聞名，2022年世界音樂大賽（WMC）獲得季軍，2023年世界樂旗大賽（WAMSB）獲得榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍及街道遊行比賽總冠軍。