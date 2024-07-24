蔡明亮全系列電影回顧展 洛杉磯登場

文化部駐洛杉磯臺灣書院與美國電影中心（American Cinematheque）合作，自7月31日起至8月17日舉辦蔡明亮導演電影回顧展，將放映蔡明亮不同階段的代表性作品共14部，為近年洛杉磯最全面的回顧影展，蔡明亮及演員李康生也將應邀前往洛杉磯與觀眾見面及舉行電影座談。

蔡明亮於行前對美國電影中心舉辦其電影回顧展，以及文化部及駐洛杉磯臺灣書院的支持表示感謝。蔡明亮表示，他多年未訪洛杉磯，此次有機會與李康生重遊舊地，期待與洛杉磯的老朋友會面，更期待與新一輩的影迷們互動。蔡明亮此行亦將介紹來自寮國的新演員亞儂．弘尚希給大家認識。

李康生則提及上次訪問洛杉磯是受洛杉磯電影學院邀請，本次很高興再度到洛杉磯參與美國電影中心與駐洛杉磯臺灣書院合辦的蔡明亮導演回顧展。李康生說，經典作品不論多少年都不會過時，也常常是電影學院的教材，希望這次行程能多認識一些新朋友，也可以互相交流電影。

文化部駐洛杉磯臺灣書院表示，本次回顧展獲文化部「台灣文化光點計畫」支持，蔡明亮的作品多年來享譽世界各大影展，深獲國際肯定，美國電影中心是洛杉磯重要電影文化藝術組織，策畫的系列影展普遍受當地電影界好評，此次雙方共同合作，將放映《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《不散》、《天邊一朵雲》、《黑眼圈》、《臉》、《郊遊》、《日子》、《西遊》、《你的臉》及最新力作《無所住》等共14部影片，完整呈現蔡明亮作品，讓美西電影界及影迷親睹風采，並期待透過座談交流，深刻認識蔡明亮電影創作理念及所呈現的臺灣社會文化。

蔡明亮出生於馬來西亞華僑家庭，20歲從馬來西亞移居台灣學習戲劇，首部電影作品《青少年哪吒》即展現其編導合一的風格，被認為是台灣電影第二次新浪潮的代表人物之一。

蔡明亮作品講究畫面美學且極少對白，擅長運用長鏡頭以時間流逝傳達角色真實情感，深刻描繪現代都會冷漠疏離與孤寂。演員李康生是蔡明亮創作重心，也是蔡明亮所有長片的主角。

蔡明亮作品屢獲金馬獎、坎城、柏林、威尼斯等各大國際影展獎項的肯定，奠定其國際地位，至今持續以其獨樹一格的電影題材及藝術形式挑戰自我及觀眾對電影的想像。更多《蔡明亮回顧展》資訊詳見美國電影中心（American Cinematheque）官網。

美國電影中心（American Cinematheque）官網： https://reurl.cc/MOYy7m