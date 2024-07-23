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盼留偏鄉師 屏東牡丹國中重建教職員宿舍

中央社／ 屏東縣23日電

偏鄉學校教師流動率高，屏東縣政府向中央爭取補助偏遠地區宿舍計畫，將重建牡丹鄉唯一一所國中教職員宿舍，預計300個日歷天竣工，盼留住偏鄉教師。

牡丹國中校長賴詠清接受中央社記者電訪表示，新教職員宿舍得來不易，原宿舍老舊，前任校長郭瓊揚任內即提出重建訴求，原本建設經費在新台幣1500萬元左右，但地處偏遠難以找到願意施作廠商，2、3年間多次流標，縣府追加2次經費後，才在去年底招標成功。

賴詠清說，牡丹國中有學生約60名，正式老師6名，代課老師5名，目前尚需約3名老師；牡丹鄉6個村距離很遠，因此校內有80%學生住校，學校辦夜間課輔，老師們有時上課到晚上9時，上完還得耗費20至30分鐘車程回恆春、車城等地租屋處，在外租屋或交通時間成本負擔大，有的老師會想調回家鄉，而老師離開，受害的是孩子受教權。

屏東縣政府教育處今天新聞稿表示，為解決偏鄉學校教師流動率高問題，讓偏鄉學校教師多一個留下來的理由，達成師資城鄉零差距，縣府向教育部國民及學前教育署爭取補助偏遠地區宿舍計畫，拆除牡丹國中原有使用逾50年的教職員宿舍，並於校內重建，今天上午動土典禮。

教育處指出，牡丹國中為教育部核定偏遠地區學校、屬極度偏遠，是牡丹鄉內唯一一所國中，距離生活機能較便利的恆春地區車程超過20分鐘。規劃重建宿舍、改善居住環境品質，盼有效提升教師留校意願；教職員宿舍規劃設置10間宿舍，並設置交誼廳空間，興建總經費計2140萬868元，預計300日曆天竣工。

偏鄉學校 宿舍 屏東縣政府

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