參賽美國國際射箭邀請賽 花蓮卓溪國小射出佳績

花蓮卓溪國小射箭隊代表台灣參加美國第140屆國際射箭邀請賽，卓溪小將展現長期辛苦訓練的成果，囊括3金4銀1銅，成績優異，消息傳回，全校師生與有榮焉。

花蓮縣教育處表示，卓溪國小射箭隊獲中華民國射箭協會推薦參加「2024年第140屆美國國際射箭邀請賽」，這是繼去年獲推薦參加「2023年第139屆美國國際射箭邀請賽」後連續2年獲推薦，顯示學校射箭隊實力獲得肯定。

帶隊前往比賽的田楊橋，今年初自卓溪國小校長退休後仍致力體育推展，現擔任卓溪鄉體育會理事長，並持續擔任射箭隊總教練，為花蓮縣培育人才。

田楊橋說：「雖然退休了，還是完成對學生們的承諾與任務，一如過去努力募款，圓學生參與國際射箭邀請賽的夢，小選手們也不負江東父老們和贊助捐款朋友的期望，以3金4銀1銅優異的表現回饋貴人們，感謝所有捐款朋友們善心的協助。」

此次前往美國自17日起連續5天的賽程，在教練高浩文、高榮俊翰指導下，小小選手們克服舟車勞頓的疲憊、及生理時鐘造成的時差問題，把握時間熟悉場地加強練習，在高手如雲的箭場上，戰勝心理壓力，突破自我極限，獲得3金4銀1銅的佳績，讓花蓮縣射箭名聲揚名國際。