雲林校長關勝周連創亮點學校 榮獲師鐸獎及杏壇芬芳獎

雲林縣土庫國小校長關勝周任職校長14年來，以多元才藝帶動學業，成就取代成績，師生相互感動生命力量，孩子快樂成長改變校風，偏鄉弱勢孩子也能變成棒球國手、音樂才子，轉任土庫國小短短7年爭取兩億多改造校園，找回消失多年的金牌女籃隊捧回全國金盃，他的影響力擴及社區，開創無數亮點，不僅受邀站上職棒球場開球，更獲教育部師鐸獎及杏壇芬芳獎，師生再次感動生命的力量。

「校長能成就學生、學生也能成就校長。」從老師、主任到校長40年，關勝周始終抱持「今天的我必須勝過昨天」的理念，一路走來遍地開花，處處有光，他說，到任何學校他所看到的，不僅是弛廢待舉的校務，更用心找出可點亮校風的火苗，過程中總發現師生相互感動生命，才是推展學校最大的動力。

回顧任職褒忠國小校長時，兩名原是「陣頭囝仔」的孩子，學業成就較低，關勝周用心說服家長，鼓勵孩子打棒球，並克服萬難組成棒球隊，給孩子更多舞台，兩名孩子打進國家隊，傑出表現還獲得「抗韓英雄」封號，球場取代教室，造就兩名新國手，關校長看到生命的光和熱。

點亮褒忠的關勝周，7年前奉調土庫國小，學生人數比起褒忠多出數倍，但不管學校規模大小，他依舊深信激發生命的熱力，必能改變一所學校，他先從硬體著手，爭取高達兩億多元，從老舊教室主建築到活動中心、教師研習中心再到中央廚房4大建築，校園煥然一新。

為讓土小學生「土包子也能喝到洋墨水」他引進雙語教學、學生自辦雙語菜單，更首度邀請外國大使到校與生同樂，帶動洋風，讓土庫國小成為雲林第一所國際教育認證的學校，此外，他也重視人文教育，引導學生相互關懷，不僅親自走進教室上課，還開辦讀書會傳授經驗，讓想升職的老師少走冤枉路，幾名隔代教養孩子的培養成多才多藝的音樂小才子。

辦公桌上掛著斗大的「順動」字匾，他解釋，做任何事先求平順再全力以動。他發現曾叱咜國內的土庫國小籃球隊如今沒落無名，為找回消失籃壇長達10多年的女籃隊，招兵買馬克難成軍，從縣賽到國賽，步步為營用汗淚換取榮耀，前年終能逆轉勝擊敗勁敵，再為土庫國小捧回金盃，振奮人心，連中斷5年的土庫順天盃全國籃賽再復辦，重燃「土籃之光」。