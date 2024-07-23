新北63名校長新任、轉任 承諾保留學校傳統特色

新北市8月1日將有63名校長新任與轉任，教育局說，今天各校校長簽署承諾書，將會繼續保留新任學校的原發展體育、藝術、雙語或閱讀等校務，不因個人喜好而使原有特色消失。

教育局長張明文在「校長承諾書宣誓典禮」致詞表示，教育部長鄭英耀日前召開全國教育局處長會議時，期許新任校長要承傳既有文化傳統與歷史特色，不因學校辦學換了新校長就消失。

張明文告訴中央社記者，為學校付出，是辦理簽署承諾書的重要意義。他觀察發現，部分學校校務發展會因校長異動、個人價值觀有所轉變，但既有的優良表現應被保留。

他說， 數年前決定辦理「簽署書宣誓活動」，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，於線上辦理；去年開始改為實體宣誓，希望校長一棒接一棒，應支持與尊重前任的教學、體育、藝文團隊發展。

今天共有國小、國中、高中共63名新任及轉任校長，為將就職的學校立下治校承諾。校長們親自撰寫學校發展願景及治校理念，也將向原任校長請益，彼此經驗傳承與交流。

將就任三重高中校長的曾慧媚表示，19年校長任內，推動友善校園、閱讀教育及國際教育，並以美學人文、AI科學為經營策略；未來也將強化雙語課程接軌國際。

將轉任深坑國小的校長李春芳告訴記者，將延續學校125年的傳統，深耕校本課程，並融合社區扶助學生登上學習高峰。營造校園親師生彼此良善的環境。

將轉任積穗國小的校長洪國維表示，將發展雙語教學及資訊科技教育，並結合家長力量，支持體育班及各學生團隊，用創新思維與多元能力，讓孩子與世界同步接軌。

將轉任三峽大成國小的校長陳靜怡接受記者訪問表示，面對未來挑戰時，希望學生能更具備國際觀，會持續推動太鼓技藝、茶藝課程，引進硬筆書法與雙語課程，讓校園更開放，讓學生共同邁入數位新時代。