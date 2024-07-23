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全國技能競賽國服組 僑泰高中一舉囊括前3名

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
全國技能競賽成績出爐，僑泰高中學生一舉囊括國服組前3名。圖／僑泰高中提供
全國技能競賽成績出爐，僑泰高中學生一舉囊括國服組前3名。圖／僑泰高中提供

全國技能競賽成績出爐，僑泰高中學生章家培、蔡少云、陳鈴燕一舉囊括國服組前3名，服裝創作組劉思妙獲第5名，成績十分耀眼。家長會長陳敏嘉獲知好消息，一早到校頒發獎金給獲獎學生和指導老師。

校長温順德說，全國技能競賽參賽選手不限學生，難度比技藝競賽更高，尤其國服項目比賽時間長達3天半，一件作品從樣式設計、打版、裁剪到製作，需18個小時才能完成，考驗選手意志力與耐心。今年競賽還要求旗袍袖子要加內裡，更考驗選手技術精細程度，3學生能在眾多高手中脫穎而出，確實很不容易。

頒獎典禮上，章家培看到同學相繼獲得銅牌、銀牌，卻一直沒聽到自己的名字，一度心情沮喪，最後頒發金牌獎項時，司儀念出她的名字，讓她不禁抱著老師哭出聲來。激動的畫面，還被主辦單位拍下，登上比賽官網。

章家培說，她原本在中區分區賽只得第3名，在準備全國賽的過程中，指導老師不斷提醒自己的盲點，而且為了培養她獨立面對問題的能力，還一度不再協助接送她回家。培訓過程雖然辛苦，但現在回想起來，這些磨練都成為獲獎的養分。

蔡少云說，她在中區分區賽雖獲第2名，但覺得自己離全國賽很遙遠，一度想放棄參賽，還好在指導老師鼓勵下才重拾信心。

指導老師周佩柔說，準備比賽心態最為重要，從分區賽到全國賽，一路走來選手們不但揮灑汗水，更有許多心酸和委屈，但她們咬牙苦撐下來，如今才有甜美的果實。

温順德說，學生們能堅持自己的興趣，並克服困難在全國技能競賽中摘金奪銀，是全校學生的榜樣。他期勉得獎學生能精益求精，在國服領域繼續鑽研，為自己開創璀璨前程，並將國服之美帶向國際。

僑泰高中學生章家培（中立右）獲得全國技能競賽國服組金牌後，一度抱著老師哭出聲來。圖／取自全國技能競賽官網
僑泰高中學生章家培（中立右）獲得全國技能競賽國服組金牌後，一度抱著老師哭出聲來。圖／取自全國技能競賽官網
僑泰高中學生章家培（右）獲得全國技能競賽國服組金牌，由賴清德總統頒獎。圖／僑泰高中提供
僑泰高中學生章家培（右）獲得全國技能競賽國服組金牌，由賴清德總統頒獎。圖／僑泰高中提供

全國技能競賽 技職

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