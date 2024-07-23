弘光科大戴邦竣奪技能競賽麵包製作金牌 一心想回家幫父親

全國技能競賽成績公布，弘光科技大學食品科技系大三學生戴邦竣拿下麵包製作職類金牌。但是，除了獲得金牌的歡喜，戴邦竣仍一心想趕回桃園家裡，用剩下的暑假時間忙家裡製麵，讓罹有椎尖盤突出的父親能夠暫解辛勞，多多休息。

指導老師楊智偉說，戴邦竣就讀育達高中二年級時曾獲全國技能競賽第5名，上大學後想再拚一次，並在4月時順利晉級決賽，之後每天花6小時準備，幾乎天天閉關練習。

他說，練習過程經常協助戴邦竣突破困難，像是在藝術麵包項目遇到瓶頸，就曾建議參考日本九州麵包師傅渡邊裕之的技法及創意，就連到香港執行產學合作案時，仍每天要求他把練習成品上傳網路討論，也和香港師傅一起討論裹油類麵包配方。

戴邦竣說，為了要在比賽的3天16.5小時中製作出8種麵包，除了上課，每天得花6小時以上寫配方、練習製作、調整配方。但事前準備得再周全，比賽時仍面臨許多挑戰，像是藝術麵包使用的糖水以前是可以帶事先做好的，但這次要求選手必須現場自行煮製。

還有丹麵機、秤重機數量不多，選手必須排隊使用，所以時間的調配和掌控格外重要。所幸能隨機應變，發揮手感，順利完賽。尤其4款丹麥麵包比練習時做得還要好，應該是獲得金牌的關鍵。

戴邦竣感謝父母一路支持他學習烘焙，還有楊智偉的全心全力指導，甚至為了讓他安心練習，每天還替他帶便當陪練，就像對自己的小孩一樣體貼。