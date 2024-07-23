回應人文教育新課題 台大文學院新學年再開2門AI課程

國立台灣大學電機工程學系教授李宏毅開設「生成式人工智慧導論」課程，今年首度開放文學院學生加簽，待學期結束，吸引近200位文學院學生就讀。台大文學院表示，人文教育不僅要培養人文技能，也要賦予學生科技技術，下個月將到來的113新一學年，文學院也將持續開設2門AI課程

聯合報日前報導，台大熱門課程「生成式人工智慧導論」，今年吸引逾1000名學生選讀，其中外文系列必修，中文、戲劇、歷史系以及翻譯碩士學位學程則列選修，需動用綜合大講堂授課。

除了生成式人工智慧導論外，台大文學院指出，本學期也首度由台大語言所教授謝舒凱開設三學分的「生成式AI的人文導論」課程，課程包括「音樂、戲劇、藝術」及「語言、歷史、哲學與文化」兩大主軸，強調AI在人文領域的靈活應用，113學年第二學期將續開。

另外，台大文學院也指出，113學年第一學期即將到來，也邀請中大資工系教授蔡宗翰，開設三學分的「AI與數位人文研究專題」，旨在探討AI技術如何應用於解決人文問題，並以專題討論「數位人文」多面向發展。

台大文學院表示，人文教育不僅要培養學生的人文技能，也要賦予學生科技技能，使學生能理解且習得語言連貫、連結的基本技術，並培養詮釋和想像力，以歷史和藝術的視野，與AI合作開發人類的文明。

台大文學院說，人文教育的新課題是如何利用AI，以及如何與AI合作。對此，文學院引入AI的實質培訓，將AI視為人類文明的參與者，透過協作，進行跨歷史、跨文明的宏觀思想實驗。未來將以一年為單位，持續開設兩門專屬於文學院學生的基礎AI課程。