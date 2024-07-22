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全國中小學科展台南登場 405件作品爭佳績

中央社／ 台南22日電
第64屆全國中小學科學展覽會22日晚間在大台南會展中心舉行開幕典禮，市長黃偉哲（左2）等人出席，期待台南隊再創佳績。（台南市政府提供）中央社
第64屆全國中小學科學展覽會22日晚間在大台南會展中心舉行開幕典禮，市長黃偉哲（左2）等人出席，期待台南隊再創佳績。（台南市政府提供）中央社

第64屆中小學科學展覽會今天晚間在大台南會展中心舉行開幕典禮，展開7天展期，共有從全國各縣市脫穎而出作品405件，將角逐前3名以及學校團體、縣市團體等大獎。

開幕典禮中由台南市長黃偉哲與教育部主秘林伯樵等人共同啟動科學之鈕，宣布為期7天的中小學最高等級全國科學展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開。

黃偉哲致詞表示，台南市睽違9年再度辦理全國科展，全國在科學領域最出色的1834名師生齊聚台南，從全國各縣市脫穎而出的高中、國中、國小作品計有405件，將角逐前3名以及學校團體、縣市團體等大獎，台南市有23件作品參展，也期待台南隊再創佳績。

台南市政府教育局提供資料指出，教育局從去年7月開始籌備全國科展，總計召集27所學校、超過1000名工作人員投入，希望讓來自全國各地參賽學生、指導老師、縣市隊職員等感受到台南用心，今日特別在開幕式表揚全國各縣市38名優良指導教師，感謝他們帶動科學教育薪火相傳。

教育局指出，今天起到28日期間除辦理科學展覽競賽外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，期盼各縣市師生能夠享受科展樂趣，品味台南精彩。

小學 教育局 科學教育

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