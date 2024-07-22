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實習工廠沒冷氣 二林學子揮汗練習 全國賽歡喜摘金奪銀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商裝潢三甲學生施勝華獲得銀牌。圖／二工提供
國立二林工商裝潢三甲學生施勝華獲得銀牌。圖／二工提供

天氣炎熱，漆作和砌傳的實習工廠沒空調設備，國立二林工商學生洪錦瑋、施勝華和王思淇汗流浹背練習，辛苦付出沒白費，參加第54屆全國技能競賽摘金奪銀，下一個目標是挑戰取得國手資格，為校也為國爭光。

第54屆全國技能競賽昨（21）日閉幕，二林工商獲1金2銀、兩個第四和雙佳作的優異成績，並在油漆裝潢職類拿下青年金牌，在砌磚、集體製作職類得到銀牌，砌磚及CNC銑床榮獲全國第四。

榮獲漆作裝潢金牌的室內空間設計科二年級學生洪錦瑋，自國中起學習漆作，勇奪第52屆漆作裝潢青少年組金牌，升學二工，高一參加技能競賽失利，「難過一天」即打起精神每日練習。

洪錦瑋下課就到漆作工廠練習，並與同學張洺瑄、學妹林函瑋和莊玉雪組成4人團隊，在沒冷氣的漆作工廠揮汗練油漆等技術，高溫環境中彼此打氣，還到職訓局雲嘉南分署移地訓練，周六、日返校繼續練，在第54屆全國技能競賽分區賽分獲第一、三、四、五名，洪錦瑋晉級決賽如願奪金。他表示，得到金牌只是階段性目標的第一步，往後想邁向爭取國手之路。

砌磚職種裝潢技術科剛畢業的校友施勝華、綜高室設學程學生王思淇，在建築科老師培訓之下組隊練習，砌磚工廠也沒冷氣，他們忍受高溫悶熱環境中努力練習，獲得砌傳職類的銀牌和第四名。施勝華今年保送雲林科技大學，有意挑戰取得國手資格，希望幫台灣2025年亞洲盃技能競賽獎牌留在台灣。

二林工商校長丁志昱表示，感謝室內空間設計科、建築科與裝潢技術科的教師無私奉獻，跨域整合為強力團隊，對學生傾囊相授，輔導考取證照還犧牲下課時間和假日陪伴學生練習及參加國內各項技能技藝競賽，獲得優異成績，他希望學生即使畢業也要繼續努力，不辜負師長期待。

總統賴清德頒獎表揚國立二林工商室設二甲學生洪錦瑋。圖／二工提供
總統賴清德頒獎表揚國立二林工商室設二甲學生洪錦瑋。圖／二工提供

冷氣 金牌 高溫

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