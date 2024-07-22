實習工廠沒冷氣 二林學子揮汗練習 全國賽歡喜摘金奪銀

天氣炎熱，漆作和砌傳的實習工廠沒空調設備，國立二林工商學生洪錦瑋、施勝華和王思淇汗流浹背練習，辛苦付出沒白費，參加第54屆全國技能競賽摘金奪銀，下一個目標是挑戰取得國手資格，為校也為國爭光。

第54屆全國技能競賽昨（21）日閉幕，二林工商獲1金2銀、兩個第四和雙佳作的優異成績，並在油漆裝潢職類拿下青年金牌，在砌磚、集體製作職類得到銀牌，砌磚及CNC銑床榮獲全國第四。

榮獲漆作裝潢金牌的室內空間設計科二年級學生洪錦瑋，自國中起學習漆作，勇奪第52屆漆作裝潢青少年組金牌，升學二工，高一參加技能競賽失利，「難過一天」即打起精神每日練習。

洪錦瑋下課就到漆作工廠練習，並與同學張洺瑄、學妹林函瑋和莊玉雪組成4人團隊，在沒冷氣的漆作工廠揮汗練油漆等技術，高溫環境中彼此打氣，還到職訓局雲嘉南分署移地訓練，周六、日返校繼續練，在第54屆全國技能競賽分區賽分獲第一、三、四、五名，洪錦瑋晉級決賽如願奪金。他表示，得到金牌只是階段性目標的第一步，往後想邁向爭取國手之路。

砌磚職種裝潢技術科剛畢業的校友施勝華、綜高室設學程學生王思淇，在建築科老師培訓之下組隊練習，砌磚工廠也沒冷氣，他們忍受高溫悶熱環境中努力練習，獲得砌傳職類的銀牌和第四名。施勝華今年保送雲林科技大學，有意挑戰取得國手資格，希望幫台灣2025年亞洲盃技能競賽獎牌留在台灣。