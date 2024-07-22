納入永續減碳 北美館第12屆X-site計畫徵件開跑

為呼應永續發展思潮，北美館今天宣布，第12屆X-site計畫首次將作品的「永續性」納入評選標準，鼓勵團隊提出施工工法、材料使用及回收計畫面向的減碳方案。期待在作品的進撤場和展示期中，團隊能整合綠色建築概念與節能規劃構想，進而突顯X-site計畫作為台灣建築與藝術協作平台的循環思維和行動實踐。「第12屆X-site計畫」徵件即起開跑，9月23日截止。

北美館表示，本屆勝選團隊的總製作經費將延續去年規模400萬元，公開徵求以建築、當代藝術、展覽、公眾計畫為切點之創作計畫，同時須融入「跨域、實驗、公共、永續」的對話取徑，提出對構築工法、媒材運用、美學表現、環境永續思維之突破思考。除了空間性的體驗之外，徵選也期待藉由團隊成員的多元背景，規劃公眾參與活動，開展美術館戶外廣場的公共性對話。

為鼓勵創作團隊踴躍投件，進入複審之未獲選團隊將各獲提案工作費新台幣5萬元整（含稅），期能引動更多新銳創作者的參與。

●第12屆X-site計畫即日起公開徵件至2024年9月23日（一）下午5時截止，提案計畫應為首次發表，並須考量美術館廣場基地之承重、限高與公共安全等執行可行性。展期預計於2025年5月3日至7月13日呈現獲選提案。欲知參選資格、注意事項、徵選方式及時程等相關詳情，歡迎參加7月26日（五）下午3時30分於北美館圖書文獻中心舉辦之徵件說明會，亦可參閱北美館官網首頁之最新公告。