第65屆數學奧林匹亞國際排名11名 代表隊獲2金2銀2銅

我國參加由英國主辦的2024年第65屆國際數學奧林匹亞競賽，21日傳來捷報，在108個國家、609名參賽學生中，6名代表參賽學生獲2金2銀2銅佳績，國際排名第11名，其中以高雄中學二年級學生李天輝成績最佳，獲金牌獎、個人排名第29名。

本次數奧代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國1855名學生中選出6名學生代表參賽。除李天輝外，其他獲獎的同學包含獲得金牌的建國中學卓育安，獲得銀牌的建國中學張庭瑋、江恩驊，以及獲得銅牌的建國中學張齊安、許孟哲。

成績最佳的李天輝表示，從小就對數學很有興趣，從國中開始接觸高雄的數學競賽，上了高中之後開始接觸數奧、希望能當上國手，但高一時因實力太弱，連選訓都進不去，從此發憤圖強、大量練習題目，終於成功當上國手。李天輝的老師也說，他從高二開始漸漸表現出在數學競賽的天份，但即使有天份也不斷精進自己，對每一場競賽都全力以赴。

代表隊由陽明交通大學副教授高竹嵐及清華大學數理教育研究所副教授陳正忠別擔任領隊及副領隊，台灣師範大學副教授林延輯、2018年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主鄭天盛及2019年國際數學奧林匹亞競賽銀牌與2020年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主吳尚昱隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。